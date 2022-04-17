Не війна, а геноцид. Шевченка про своє ставлення до "російського миру"

Путінська військова авантюра зробила російський народ ізгоями. Злочини рашистів в Україні лежать плямою на усіх громадянах Росії.

Читайте також: Гинуть безневинні діти! Шевченко розповів гірку правду про війну

Про своє негативне ставлення до "російського миру" розповів легенда світового футболу Андрій Шевченко.

"Після 2013 року, анексії Криму та військових дій на Донбасі моє спілкування з росіянами змінилося. Вже тоді вони сильно змінилися.

Я практично не спілкувався з російською пресою чи журналістами. У мене було якесь передчуття, що це лише початок. Але я не міг повірити, що на такий крок можна піти. У мене досі не вкладається в голові, навіщо це робити, заради яких цілей? Почати війну...

Зараз у мене зовсім негативна позиція щодо "російського миру". Я його не сприймаю. Жодні дії не можуть виправдати те, що вони розпочали проти українського народу. Це не просто війна, це геноцид", – сказав Шевченко в інтерв'ю Дмитру Гордону.