Помощь украинцам в Италии: Шевченко встретился с мэром Милана для поддержки беженцев (фото)

Легенда украинского футбола не забывает о соотечественниках и готов протянуть руку помощи в это непростое время

Андрей Шевченко (слева) и Беппе Сала (справа) с флагами Украины и Милана

Полномасштабная война России против Украины, которая длится уже почти два месяца, сплотила наших спортсменов вокруг страны. Каждый помогает чем может.

Многие отправились в тероборону или ВСУ, а кто-то помогает на гуманитарном фронте. Одним из главных помощников Украины за границей является легендарный футболист Андрей Шевченко.

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Ранее экс-тренер сборной Украины принял у себя в Лондоне несколько семей из Украины. Теперь же Андрей Николаевич решил помочь соотечественникам в Италии. Легенда Милана встретился с мэром города Беппе Салой.

Шевченко обсудил с политиком аспекты помощи беженцам и заявил о готовности профинансировать работу колл-центра для украинцев. Он будет помогать нашим соотечественникам, которые приезжают в Милан в поисках приюта, работы и гуманитарной помощи.

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Также мэр Милана заявил, что операторы помогут беженцам найти школу или садик для детей, пойти на курсы итальянского языка и записаться на спортивные секции. Телефон 020205 заработает в конце апреля.

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Отметим, что ранее Шевченко вывез мать и сестру из Украины. Родственники экс-футболиста долго не хотели покидать Киев, однако здоровье матери не позволило ей продолжать оставаться на родине.