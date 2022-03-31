Не бачив себе у російському футболі. Зірка збірної Швеції відреагував на війну в Україні

Шведський нападник Віктор Классон залишив російський Краснодар через агресію путінських орків в Україні

Віктор Классон залишив Росію з війни в Україні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Кривава авантюра Путіна проти України боляче вдарила по російському футболу. Місцевий чемпіонат, яким так пишалися жителі Мордора, масово залишають відомі легіонери.

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Це є нормальна реакція адекватних людей на злочини росіян в Україні. Лідер збірної Швеції Віктор Классон також вирішив розірвати контракт з російським Краснодаром і перейти до данського Копенгагена.

"Після того, що трапилося в Україні, не бачив себе в російському футболі, тому домовився з Краснодаром про розірвання угоди. Дуже радий, що тепер я в Копенгагені, про який дуже добре знаю від багатьох товаришів зі збірної Швеції. Зроблю все, що в моїх силах, щоб допомогти команді виграти чемпіонат, а потім ми маємо подивитися, що принесе майбутнє", – сказав Классон офіційному сайту Копенгагена.

Velkommen Viktor Claesson!



F.C. København henter den svenske landsholdsspiller for resten af sæsonen.



: FCK #fcklive #sldk pic.twitter.com/1YjedsK55C - Copenhagen Sundays (@CphSundays) March 30, 2022

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Раніше ми повідомляли, як польський півзахисник Гжегож Криховяк організував масову втечу з Росії для восьми футболістів. Титулований поляк переконав іноземних гравців Краснодара втекти з Росії.