Не видел себя в российском футболе. Звезда сборной Швеции отреагировал на войну в Украине

Шведский нападающий Виктор Классон покинул российский Краснодар из-за агрессии путинских орков в Украине

Виктор Классон покинул Россию из войны в Украине / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Кровавая авантюра Путина против Украины больно ударила по российскому футболу. Местный чемпионат, которым так гордились жители Мордора, массово покидают известные легионеры.

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Это нормальная реакция адекватных людей на преступления россиян в Украине. Лидер сборной Швеции Виктор Классон также принял решение расторгнуть контракт с российским Краснодаром и перейти в датский Копенгаген.

"После случившегося в Украине не видел себя в российском футболе, поэтому договорился с Краснодаром о расторжении соглашения. Очень рад, что теперь я в Копенгагене, о котором очень хорошо знаю от многих товарищей из сборной Швеции. Сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь команде выиграть чемпионат, а потом мы должны посмотреть, что принесет будущее", – сказал Классон официальному сайту Копенгагена.

Velkommen Viktor Claesson!



F.C. København henter den svenske landsholdsspiller for resten af sæsonen.



: FCK#fcklive#sldkpic.twitter.com/1YjedsK55C — Copenhagen Sundays (@CphSundays) March 30, 2022

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Ранее мы сообщали, как польский полузащитник Гжегож Крыховяк организовал массовый побег из России для восьми футболистов. Титулованный поляк убедил иностранных игроков Краснодара бежать из России.