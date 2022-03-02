Поляк организовал массовый побег из России для восьми футболистов

Вот уже семь дней, как Россия вторглась в Украину и развязала на нашей территории войну. Фашистская армия бомбит украинские города и не жалеет даже мирное население.
Масса европейских стран вводят санкции против государства-агрессора. Не остался в стороне и спорт, ФИФА и УЕФА вышвырнули российские клубы и сборные из своих турниров.
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Не остаются в стороне и европейские игроки. Особенно эффектно себя показали иностранцы, выступающие в России. На днях из-за действий российских властей Локомотив покинул тренер Маркус Гиздоль.
Также массово бежали европейцы из Краснодара. Сегодня стало известно, что наставник "быков" Даниэль Фарке расторг контракт с клубом буквально через 1,5 месяца после его подписания. Кроме того, из команды ушли все легионеры:
- серб Урош Спаич
- бразилец Кайо Панталеао
- эквадорец Кристиан Рамирес
- белорус Александр Мартынович
- француз Реми Кабелла
- швед Виктор Классон
- голландец Тонни Вильена
- колумбиец Джон Кордоба
- поляк Гжегож Крыховяк
Как отмечает Telegram-канал "Инсайды от Карпа", в таком решении ключевую роль сыграл именно игрок сборной Польши. Он уговорил партнеров по команде попрощаться с российским клубом и те его единогласно поддержали.
К слову, сегодня контракт с Зенитом расторг украинский защитник Ярослав Ракицкий. Футболист выступал в Санкт-Петербурге четыре года и будто не замечал военного присутствия России на Донбассе. Однако после полномасштабного вторжения РФ в нашу страну Ярослав уже не выдержал.