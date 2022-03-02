Поляк организовал массовый побег из России для восьми футболистов

Гжегож Крыховяк убедил всех иностранных игроков Краснодара сбежать из России. Последовал за ним даже белорусский футболист

Гжегож Крыховяк подговорил всех легионеров Краснодара покинуть клуб / Фото: Getty Images

Вот уже семь дней, как Россия вторглась в Украину и развязала на нашей территории войну. Фашистская армия бомбит украинские города и не жалеет даже мирное население.

Масса европейских стран вводят санкции против государства-агрессора. Не остался в стороне и спорт, ФИФА и УЕФА вышвырнули российские клубы и сборные из своих турниров.

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Не остаются в стороне и европейские игроки. Особенно эффектно себя показали иностранцы, выступающие в России. На днях из-за действий российских властей Локомотив покинул тренер Маркус Гиздоль.

Также массово бежали европейцы из Краснодара. Сегодня стало известно, что наставник "быков" Даниэль Фарке расторг контракт с клубом буквально через 1,5 месяца после его подписания. Кроме того, из команды ушли все легионеры:

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серб Урош Спаич

бразилец Кайо Панталеао

эквадорец Кристиан Рамирес

белорус Александр Мартынович

француз Реми Кабелла

швед Виктор Классон

голландец Тонни Вильена

колумбиец Джон Кордоба

поляк Гжегож Крыховяк

Как отмечает Telegram-канал "Инсайды от Карпа", в таком решении ключевую роль сыграл именно игрок сборной Польши. Он уговорил партнеров по команде попрощаться с российским клубом и те его единогласно поддержали.

К слову, сегодня контракт с Зенитом расторг украинский защитник Ярослав Ракицкий. Футболист выступал в Санкт-Петербурге четыре года и будто не замечал военного присутствия России на Донбассе. Однако после полномасштабного вторжения РФ в нашу страну Ярослав уже не выдержал.