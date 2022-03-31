Я виріс у таких цінностях. Італійський воротар дав притулок українці з дитиною

Голкіпер Емполі Гульєльмо Вікаріо поселив у себе дома біженців з Дніпра – Ганну та її 11-річного сина Мілана

Вікаріо подарував Мілану свою футболку / Фото: Колаж: Сьогодні

Війна в Україні не залишає нікого байдужим. Нещодавно ми повідомляли, що воротар ПСЖ Кейлор Навас поселив у себе в Парижі українських біженців.

Тепер стало відомо, що голкіпер Гульєльмо Вікаріо, який виступає за Емполі, запросив пожити українку Ганну та її 11-річного сина Мілана.

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"Важко, принаймні спочатку, спілкуватися з жінкою, яка змушена бути далеко від чоловіка. Ви намагаєтеся співчувати, але якщо ви не пережили війну, ви не можете її зрозуміти", – розповідає футболіст.

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"Для спілкування ми покладалися на Google Translate. Коли я сказав, чим займаюся, Мілан був вражений. Я показав йому кілька відео своїх ігор, а потім подарував свою футболку. Його очі світилися, він одразу надів її. Я пообіцяв йому, що шукатиму футбольну школу в Удіне, яка б його прийняла і дозволила б грати", – продовжує Гульєльмо.

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"Анна та Мілан знають, що можуть залишатися у нас скільки завгодно. Я виріс у таких цінностях. Кілька років тому брат моєї матері усиновив двох дітей, які народилися в Ефіопії. Вони мої двоюрідні брати", – цитує Вікаріо La Gazzetta dello Sport.