Легендарний воротар розмістив у себе вдома у Парижі 30 українських біженців

Триразовий переможець Ліги чемпіонів Кейлор Навас переобладнав домашній кінотеатр у нічліг для біженців, а його дружина готує їм їсти

Навас допомагає українцям / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Воротар Парі Сен-Жермен Кейлор Навас допоміг українським біженцям. Знаменитий футболіст прийняв у себе вдома у Парижі 30 людей.

Для цього Навас обладнав спальні місця в домашньому кінотеатрі. А дружина воротаря готує для гостей їжу.

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Хто такий Кейлор Навас

Майбутній воротар народився 15 грудня 1986 року в Перес-Селедон (Коста-Ріка).

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Починав кар'єру у місцевій Сапрісі. Далі перебрався до Іспанії, де грав за Альбасете, Леванте та Реал. З 2019 року у ПСЖ.

ДОСЯГНЕННЯ

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Коста-Ріка

Чемпіон Коста-Ріки: 2006, 2007, 2008, 2010, 2010

Кубок чемпіонів КОНКАКАФ: 2005

Іспанія

Чемпіон Іспанії: 2017

Володар Суперкубку Іспанії: 2017

Переможець Ліги чемпіонів УЄФА: 2016, 2017, 2018

Володар Суперкубку УЄФА: 2014, 2017

Переможець клубного чемпіонату світу: 2014, 2016, 2017, 2018

Франція

Чемпіон Франції: 2020

Володар Кубка Франції: 2020, 2021

Володар Кубка французької ліги: 2020

Власник Суперкубку Франції: 2020

Особисті