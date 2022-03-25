Легендарный вратарь разместил у себя дома в Париже 30 украинских беженцев

Трехкратный победитель Лиги чемпионов Кейлор Навас переоборудовал домашний кинотеатр в ночлег для беженцев, а его супруга готовит им кушать

Навас помогает украинцам / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Вратарь Пари Сен-Жермен Кейлор Навас помог украинским беженцам. Знаменитый футболист принял у себя дома в Париже 30 человек.

Для этого Навас оборудовал спальные места в домашнем кинотеатре. А супруга вратаря готовит для постояльцев еду.

Реклама

Читайте также: Белорусский тренер мечтает провести замену века в Мавзолее

Кто такой Кейлор Навас

Будущий вратарь родился 15 декабря 1986 года в Перес-Селедон (Коста-Рика).

Реклама

Начинал карьеру в местной Саприссе. Дальше перебрался в Испанию, где играл за Альбасете, Леванте и Реал. С 2019 года в ПСЖ.

ДОСТИЖЕНИЯ

Реклама

Коста-Рика

Чемпион Коста-Рики: 2006, 2007, 2008, 2010, 2010

Кубок чемпионов КОНКАКАФ: 2005

Испания

Чемпион Испании: 2017

Обладатель Суперкубка Испании: 2017

Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2016, 2017, 2018

Обладатель Суперкубка УЕФА: 2014, 2017

Победитель клубного чемпионата мира: 2014, 2016, 2017, 2018

Франция

Чемпион Франции: 2020

Обладатель Кубка Франции: 2020, 2021

Обладатель Кубка французской лиги: 2020

Обладатель Суперкубка Франции: 2020

Личные