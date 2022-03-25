Легендарный вратарь разместил у себя дома в Париже 30 украинских беженцев

Вратарь Пари Сен-Жермен Кейлор Навас помог украинским беженцам. Знаменитый футболист принял у себя дома в Париже 30 человек.
Для этого Навас оборудовал спальные места в домашнем кинотеатре. А супруга вратаря готовит для постояльцев еду.
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Кто такой Кейлор Навас
Будущий вратарь родился 15 декабря 1986 года в Перес-Селедон (Коста-Рика).
Начинал карьеру в местной Саприссе. Дальше перебрался в Испанию, где играл за Альбасете, Леванте и Реал. С 2019 года в ПСЖ.
ДОСТИЖЕНИЯ
Коста-Рика
- Чемпион Коста-Рики: 2006, 2007, 2008, 2010, 2010
- Кубок чемпионов КОНКАКАФ: 2005
Испания
- Чемпион Испании: 2017
- Обладатель Суперкубка Испании: 2017
- Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2016, 2017, 2018
- Обладатель Суперкубка УЕФА: 2014, 2017
- Победитель клубного чемпионата мира: 2014, 2016, 2017, 2018
Франция
- Чемпион Франции: 2020
- Обладатель Кубка Франции: 2020, 2021
- Обладатель Кубка французской лиги: 2020
- Обладатель Суперкубка Франции: 2020
Личные
- Лучший вратарь Золотого кубка КОНКАКАФ: 2009
- Лучший вратарь чемпионата Испании: 2013/14
- Лучший игрок года КОНКАКАФ: 2014, 2017
- Лучший вратарь Лиги чемпионов УЕФА: 2018