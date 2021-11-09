Не змогли дотиснути суперниць. Харківський клуб набрав перше очко у Лізі чемпіонів

Жіноча футбольна команда Житлобуд-1 зіграла внічию 0:0 з ісландським Брейдабліком у розіграші Ліги чемпіонів

Футболістки Житлобуду-1 заробили перше очко у Лізі чемпіонів / Фото: UEFA.com

9 листопада у Харкові на стадіоні "Металіст" Жилбуд-1 провів третій матч групового етапу Ліги чемпіонів. Суперником української команди був інший аутсайдер гурту В ісландський Брейдаблік.

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Футболістки Житлобуду-1 володіли перевагою протягом усієї зустрічі, але забити переможний гол так і не змогли. У результаті матч так і завершився нульовою нічиєю – 0:0.

Обидві команди заробили своє перше очко в Лізі чемпіонів. У турнірній таблиці українки розташувалися на третьому місці, а ісландські команди на четвертому.

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Нагадаємо, що у перших двох матчах Жилбуд-1 двічі поступився Реалу 0:1 та ПСЖ 0:5.

Свій наступний матч у єврокубку харків'янки проведуть 18 листопада в Ісландії проти того ж Брейдабліка.

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Ліга чемпіонів. Група В. 3-й тур.

Житлобуд-1 – Брейдаблік 0:0

Житлобуд-1: Яман – Алексанян, Шматко, Басанська – Бойченко, Петрик, Апанащенко, Кочнєва (Спасоєвич, 86), Шевчук (Вороніна, 86) – Овдійчук, Садикоглу.

Дивіться матч Жилбуд-1 – Брейдаблік