11 листопада 19:30
Україна --
Болгарія --
12 листопада 19:45
Італія --
Швейцарія --
13 листопада 14:00
Боснія і Герцеговина --
Фінляндія --
13 листопада 21:45
Франція --
Казахстан --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
↪ Повернення Авакова 🔥 Шева - тренер в Італії! ⚡ Велике оновлення мереж 🚫 Жорсткий карантин
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Не змогли дотиснути суперниць. Харківський клуб набрав перше очко у Лізі чемпіонів

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
9 листопада, 22:58
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Жіноча футбольна команда Житлобуд-1 зіграла внічию 0:0 з ісландським Брейдабліком у розіграші Ліги чемпіонів
Футболістки Житлобуду-1 заробили перше очко у Лізі чемпіонів
Футболістки Житлобуду-1 заробили перше очко у Лізі чемпіонів / Фото: UEFA.com

9 листопада у Харкові на стадіоні "Металіст" Жилбуд-1 провів третій матч групового етапу Ліги чемпіонів. Суперником української команди був інший аутсайдер гурту В ісландський Брейдаблік.

Читайте також: УЄФА у захваті: Україна подала заявку на проведення Євро

Реклама

Футболістки Житлобуду-1 володіли перевагою протягом усієї зустрічі, але забити переможний гол так і не змогли. У результаті матч так і завершився нульовою нічиєю – 0:0.

Обидві команди заробили своє перше очко в Лізі чемпіонів. У турнірній таблиці українки розташувалися на третьому місці, а ісландські команди на четвертому.

Реклама

Нагадаємо, що у перших двох матчах Жилбуд-1 двічі поступився Реалу 0:1 та ПСЖ 0:5.

Свій наступний матч у єврокубку харків'янки проведуть 18 листопада в Ісландії проти того ж Брейдабліка.

Реклама

Ліга чемпіонів. Група В. 3-й тур.

Житлобуд-1 – Брейдаблік 0:0

Житлобуд-1: Яман – Алексанян, Шматко, Басанська – Бойченко, Петрик, Апанащенко, Кочнєва (Спасоєвич, 86), Шевчук (Вороніна, 86) – Овдійчук, Садикоглу.

Дивіться матч Жилбуд-1 – Брейдаблік

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
ТОП-матчі

Україна

11 лист

19:30

Болгарія

1.63

3.84

5.50

Італія

12 лист

19:45

Швейцарія

1.62

4.08

6.50
Дівчата покеру
PokerMatch

Кейт
Ліндсі

США
Фото красуні
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2016К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1607К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1465К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
827К
6
Іван Редкач Іван Редкач
719К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
644К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
517К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
496К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
435К
Рекорд Ломаченко
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
14
38:8
35
2
Динамо
14
35:7
35
3
Зоря
14
33:16
29
4
Ворскла
14
23:11
28
5
Дніпро-1
14
21:14
28
6
Олександрія
14
14:10
23
7
Десна
14
17:21
21
8
Верес
14
12:15
19
9
Металіст 1925
14
16:22
19
10
Рух
13
13:18
13
11
Колос
13
8:21
11
12
Чорноморець
14
16:29
11
13
Львів
14
9:22
10
14
Інгулець
13
9:23
9
15
Минай
13
8:20
8
16
Маріуполь
14
17:32
7
Показати бiльше
Пʼятниця, 19 листопада
19:30
Субота, 20 листопада
14:00
17:00
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти