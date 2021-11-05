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УЄФА у захваті: Україна подала заявку на проведення Євро

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
5 листопада, 09:20
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УЄФА повідомила про рекордний інтерес до організації жіночого чемпіонату Європи. В організації отримали п'ять заявок, зокрема з України
В Україні знову можуть пройти матчі Євро
В Україні знову можуть пройти матчі Євро / Фото: УАФ

Спільний інтерес у проведенні турніру висловили Данія, Норвегія, Фінляндія та Швеція.

Також зацікавленість в організації жіночої першості Європи виявили національні асоціації Польщі, України, Франції та Швейцарії.

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/ Фото: Getty Images

Процес подання заявок на проведення турніру стартував у липні 2021 року та триватиме до жовтня 2022 року, а у грудні 2022-го Виконавчий комітет УЄФА обере господарів турніру.

У рамках гнучкого заявкового процесу учасникам рекомендується подати вісім стадіонів категорії 4 місткістю від 15 000 до 30 000 глядачів, повідомляє УЄФА.

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Нагадаємо, у 2018 році Київ приймав фінали чоловічої та жіночої Ліги чемпіонів. А у 2012 у нашій країні пройшов чемпіонат Європи. Тоді матчі приймали Київ, Донецьк, Харків та Львів.

Раніше ми писали, що Україна бореться за проведення Олімпіади: навіщо вона потрібна і коли це буде.

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Десна
13
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18
10
Рух
12
10:14
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11
Колос
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12
Львів
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9:20
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