УЕФА в восторге: Украина подала заявку на проведение Евро

УЕФА сообщила о рекордном интерес к организации женского чемпионата Европы. В организации получили пять заявок, в том числе из Украины

В Украине снова могут пройти матчи Евро / Фото: УАФ

Совместный интерес в проведении турнира выразили Дания, Норвегия, Финляндия и Швеция.

Также заинтересованность в организации женского первенства Европы проявили национальные ассоциации Польши, Украины, Франции и Швейцарии.

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Так открывали Евро-2012 на "Арене Львов" / Фото: Getty Images

Процесс подачи заявок на проведение турнира стартовал в июле 2021 года и продлится до октября 2022 года, а в декабре 2022-го Исполнительный комитет УЕФА выберет хозяев турнира.

В рамках гибкого заявочного процесса участникам рекомендуется представить восемь стадионов категории 4 вместимостью от 15 000 до 30 000 зрителей, сообщает УЕФА.

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Напомним, в 2018 году Киев принимал финалы мужской и женской Лиги чемпионов. А в 2012 в нашей стране прошел чемпионат Европы. Тогда матчи принимали Киев, Донецк, Харьков и Львов.

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