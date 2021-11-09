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Не смогли дожать соперниц. Харьковский клуб набрал первое очко в Лиге чемпионов

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
9 ноября, 22:58
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Женская футбольная команда Жилстрой-1 сыграла вничью 0:0 с исландским Брейдабликом в розыгрыше Лиги чемпионов
Футболистки Жилстроя-1 заработали первое очко в Лиге чемпионов
Футболистки Жилстроя-1 заработали первое очко в Лиге чемпионов / Фото: UEFA.com

9 ноября в Харькове на стадионе "Металлист" Жилстрой-1 провел третий матч группового этапа Лиги чемпионов. Соперником украинской команды был другой аутсайдер группы В исландский Брейдаблик.

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Футболистки Жилстроя-1 владели преимуществом на протяжении всей встречи, но забить победный гол так и не смогли. В итоге матч так и завершился нулевой ничьей – 0:0.

Обе команды заработали свое первой очко в Лиге чемпионов. В турнирной таблице украинки расположились на третьем месте, а исландская команды на четвертом.

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Напомним, что в первых двух матчах Жилстрой-1 дважды уступил Реалу 0:1 и ПСЖ 0:5.

Свой следующий матч в еврокубке харьковчанки проведут 18 ноября в Исландии против все того же Брейдаблика.

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Лига чемпионов. Группа В. 3-й тур.

Жилстрой-1 – Брейдаблик 0:0

Жилстрой-1: Яман – Алексанян, Шматко, Басанская – Бойченко, Петрик, Апанащенко, Кочнева (Спасоевич, 86'), Шевчук (Воронина, 86') – Овдийчук, Садикоглу.

Смотрите матч Жилстрой-1 – Брейдаблик

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