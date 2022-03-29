Не наживайтеся на війні! Гравець збірної України звернувся до херсонців

Півзахисник Спеції та збірної України Віктор Коваленко звернувся до жителів Херсона, які наживаються на продажу необхідних населенню товарів під час війни.

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"Дорогі і шановні херсонці. Не новина, що зараз абсолютно для всіх настали складні часи, навіть фінансові, неможливо знати, що для всіх нас готує завтра.

Я хочу закликати вас усіх, особливо людей з продовольчої сфери, тих, хто перепродує бензин, продукти харчування, медикаменти тощо. Будьте гуманними, будьте в здоровому глузді і зрозумійте, що наші пенсіонери, малозабезпечені сім'ї, люди з інвалідністю або той, хто втратив роботу через війну, не в змозі зараз купувати продукти за такі космічні ціни, не наживайтеся на війні, не наживайтеся на горі людей, будьте гуманними і вам це повернеться вдвічі більше.

Залишайтеся людьми з чистою совістю у такий темний час", – написав Коваленко у Instagram.