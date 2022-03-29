Не наживайтесь на войне! Игрок сборной Украины обратился к херсонцам

Полузащитник Специи и сборной Украины Виктор Коваленко обратился к жителям Херсона, которые наживаются на продаже необходимых населению товаров во время войны.

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"Дорогие и уважаемые херсонцы. Не новость, что сейчас абсолютно для всех наступили сложные времена, в том числе и финансовые, невозможно знать, что для всех нас готовит завтра.

Я хочу призвать вас всех, особенно людей из продовольственной сферы, тех, кто перепродает бензин, продукты питания, медикаменты и т.д. Будьте гуманны, будьте в здравом уме и поймите, что наши пенсионеры, малообеспеченные семьи, люди с инвалидностью или тот, кто потерял работу из-за войны, не в состоянии сейчас покупать продукты по таким космическим ценам, не наживайтесь на войне, не наживайтесь на горе людей, будьте гуманны, и вам это вернется в два раза больше.

Оставайтесь людьми с чистой совестью в такое темное время", – написал Коваленко в Instagram.