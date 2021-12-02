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11 грудня 00:00
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Не сподівайтесь на феєрію: анонс матчу МЮ – Арсенал від футбольного коментатора

Кирило Круторогов Кирило Круторогов позаштатний оглядач футболу
2 грудня, 12:26
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Сьогодні в центральному матчі 14 туру чемпіонату Англії Манчестер Юнайтед зійдеться з Арсеналом. Поєдинок колись головних претендентів на золото розпочнеться о 22:15
Ральф Рангнік і Мікель Артета
Ральф Рангнік і Мікель Артета / Фото: REUTERS

Ральф Рангнік поки що не може дебютувати на посаді головного тренера "червоних дияволів" через відсутність дозволу на роботу у Великій Британії. Тому керуватиме командою знову Майкл Каррік.

Де дивитись матч МЮ – Арсенал

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Хоча, варто визнати, що під його керівництвом манкуніанці не програли жодного разу у двох матчах, обігравши Вільярреал у ЛЧ (2:0) та розписавши світову з Челсі (1:1).

Інша річ, що це було у виїзних матчах, а останні дві гри вдома під проводом Сульшера вони програли.

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Ральф Рангнік замінить Сульшера на чолі Манчестер Юнайтед
Ральф Рангнік замінить Сульшера на чолі Манчестер Юнайтед / Фото: Колаж: Сьогодні

Тоді як попереду на них чекає три зустрічі поспіль на Олд Траффорд. У Прем'єр-лізі МЮ не перемагає три тури. Досі не відновилися від травм Варан, Погба та Кавані.

Арсенал у чемпіонаті почувається краще сьогоднішнього суперника. Каноніри йдуть на п'ятому місці з 23 очками, МЮ – десятий, відстаючи на 5 очок.

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В останніх 12 матчах усіх турнірів лондонці програли лише раз – Ліверпулю (0:4) та здобули дев'ять перемог.

У виїзних матчах АПЛ цього сезону у них простежується цікава тенденція – забивають вони або суперник, але не обидві команди.

У шести матчах три поразки, дві перемоги та нічия. Не допоможуть їм на "Олд Траффорд" Джака та Колашинаць.

Думаю, феєрії ми не побачимо. МЮ не стабільний і не набрав оптимальної форми, Арсенал все ще у процесі побудови. Чекаю на ТМ 2.5 і не здивуюсь нічиїй.

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23
8
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22
9
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19
10
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18
11
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