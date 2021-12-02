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Манчестер Юнайтед – Арсенал: де дивитись центральний матч туру чемпіонату Англії

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор сайту segodnya.ua
2 грудня, 11:36
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У четвер, 2 грудня, відбудеться центральний матч 14 туру чемпіонату Англії: Манчестер Юнайтед на стадіоні "Олд Траффорд" зустрінеться з Арсеналом. Поєдинок можна буде дивитися на ТБ та в інтернеті
Манчестер Юнайтед VS Арсенал
Манчестер Юнайтед VS Арсенал / Фото: REUTERS

Поєдинок розпочнеться о 22:15 за київським часом. Список трансляцій матчу Манчестер Юнайтед – Арсенал у списку нижче

Де дивитись Манчестер Юнайтед – Арсенал

Трансляція матчу МЮ – Арсенал
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Вперше за багато років Арсенал знаходиться в турнірній таблиці вище МЮ. "Каноніри" йдуть на п'ятому рядку, маючи у своєму активі 23 очки.

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МЮ відстає від Арсеналу на п'ять очок і посідає 10 місце. При цьому "червоні дияволи" не можуть виграти у Прем'єр-лізі протягом трьох матчів.

МКомандаІВНПЗ-ППро
1.Челсі14103133-633
2.Манчестер сіті14102229-832
3.Ліверпуль1494143-1231
4.Вест Хем1473425-1724
5.Арсенал1372415-1723
6.Вулверхемптон1463512-1221
7.Брайтон1447313-1519
8.Лестер1454522-2519
9.Тоттенхем1261511-1719
10.Манчестер Юн1353521-2218
11.Брентфорд1344517-1716
12.Кристал П1437419-2016
13.Астон Вілла1451819-2316
14.Евертон1443717-2415
15.Лідс1436513-2015
16.Саутгемптон1436513-2015
17.Уотфорд1441919-2613
18.Бернлі1317514-2010
19.Норвіч142488-2810
20.Ньюкасл1407716-307

Напередодні МЮ визначився із новим головним тренером – команду очолив Ральф Рангнік. Щоправда, поки що він не може приступити до своїх обов'язків через проблеми з робочою візою.

Ральф Рангнік очолив Манчестер Юнайтед
Ральф Рангнік очолив Манчестер Юнайтед / Фото: REUTERS

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Так що на матч проти Арсеналу МЮ виведе виконувач обов'язків Майкл Каррік, а Рангнік стежитиме за матчем із трибуни.

Проте, букмекери вважають саме МЮ фаворитом зустрічі: коефіцієнт на перемогу команди Карріка-Рангніка – 2.04, на нічию – 3.70, на перемогу Арсеналу – 3.65.

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Зоря
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Ворскла
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Десна
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Олександрія
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8
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11
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