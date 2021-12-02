Манчестер Юнайтед – Арсенал: де дивитись центральний матч туру чемпіонату Англії

Поєдинок розпочнеться о 22:15 за київським часом. Список трансляцій матчу Манчестер Юнайтед – Арсенал у списку нижче
Де дивитись Манчестер Юнайтед – Арсенал
- Setanta Sports+ Україна
Вперше за багато років Арсенал знаходиться в турнірній таблиці вище МЮ. "Каноніри" йдуть на п'ятому рядку, маючи у своєму активі 23 очки.
МЮ відстає від Арсеналу на п'ять очок і посідає 10 місце. При цьому "червоні дияволи" не можуть виграти у Прем'єр-лізі протягом трьох матчів.
Далі по темі
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|З
|-
|П
|Про
|1.
|Челсі
|14
|10
|3
|1
|33
|-
|6
|33
|2.
|Манчестер сіті
|14
|10
|2
|2
|29
|-
|8
|32
|3.
|Ліверпуль
|14
|9
|4
|1
|43
|-
|12
|31
|4.
|Вест Хем
|14
|7
|3
|4
|25
|-
|17
|24
|5.
|Арсенал
|13
|7
|2
|4
|15
|-
|17
|23
|6.
|Вулверхемптон
|14
|6
|3
|5
|12
|-
|12
|21
|7.
|Брайтон
|14
|4
|7
|3
|13
|-
|15
|19
|8.
|Лестер
|14
|5
|4
|5
|22
|-
|25
|19
|9.
|Тоттенхем
|12
|6
|1
|5
|11
|-
|17
|19
|10.
|Манчестер Юн
|13
|5
|3
|5
|21
|-
|22
|18
|11.
|Брентфорд
|13
|4
|4
|5
|17
|-
|17
|16
|12.
|Кристал П
|14
|3
|7
|4
|19
|-
|20
|16
|13.
|Астон Вілла
|14
|5
|1
|8
|19
|-
|23
|16
|14.
|Евертон
|14
|4
|3
|7
|17
|-
|24
|15
|15.
|Лідс
|14
|3
|6
|5
|13
|-
|20
|15
|16.
|Саутгемптон
|14
|3
|6
|5
|13
|-
|20
|15
|17.
|Уотфорд
|14
|4
|1
|9
|19
|-
|26
|13
|18.
|Бернлі
|13
|1
|7
|5
|14
|-
|20
|10
|19.
|Норвіч
|14
|2
|4
|8
|8
|-
|28
|10
|20.
|Ньюкасл
|14
|0
|7
|7
|16
|-
|30
|7
Напередодні МЮ визначився із новим головним тренером – команду очолив Ральф Рангнік. Щоправда, поки що він не може приступити до своїх обов'язків через проблеми з робочою візою.
Так що на матч проти Арсеналу МЮ виведе виконувач обов'язків Майкл Каррік, а Рангнік стежитиме за матчем із трибуни.
Проте, букмекери вважають саме МЮ фаворитом зустрічі: коефіцієнт на перемогу команди Карріка-Рангніка – 2.04, на нічию – 3.70, на перемогу Арсеналу – 3.65.