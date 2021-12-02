Манчестер Юнайтед – Арсенал: де дивитись центральний матч туру чемпіонату Англії

У четвер, 2 грудня, відбудеться центральний матч 14 туру чемпіонату Англії: Манчестер Юнайтед на стадіоні "Олд Траффорд" зустрінеться з Арсеналом. Поєдинок можна буде дивитися на ТБ та в інтернеті

Манчестер Юнайтед VS Арсенал / Фото: REUTERS

Поєдинок розпочнеться о 22:15 за київським часом. Список трансляцій матчу Манчестер Юнайтед – Арсенал у списку нижче

Де дивитись Манчестер Юнайтед – Арсенал

Setanta Sports+ Україна

Вперше за багато років Арсенал знаходиться в турнірній таблиці вище МЮ. "Каноніри" йдуть на п'ятому рядку, маючи у своєму активі 23 очки.

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МЮ відстає від Арсеналу на п'ять очок і посідає 10 місце. При цьому "червоні дияволи" не можуть виграти у Прем'єр-лізі протягом трьох матчів.

М Команда І В Н П З - П Про 1. Челсі 14 10 3 1 33 - 6 33 2. Манчестер сіті 14 10 2 2 29 - 8 32 3. Ліверпуль 14 9 4 1 43 - 12 31 4. Вест Хем 14 7 3 4 25 - 17 24 5. Арсенал 13 7 2 4 15 - 17 23 6. Вулверхемптон 14 6 3 5 12 - 12 21 7. Брайтон 14 4 7 3 13 - 15 19 8. Лестер 14 5 4 5 22 - 25 19 9. Тоттенхем 12 6 1 5 11 - 17 19 10. Манчестер Юн 13 5 3 5 21 - 22 18 11. Брентфорд 13 4 4 5 17 - 17 16 12. Кристал П 14 3 7 4 19 - 20 16 13. Астон Вілла 14 5 1 8 19 - 23 16 14. Евертон 14 4 3 7 17 - 24 15 15. Лідс 14 3 6 5 13 - 20 15 16. Саутгемптон 14 3 6 5 13 - 20 15 17. Уотфорд 14 4 1 9 19 - 26 13 18. Бернлі 13 1 7 5 14 - 20 10 19. Норвіч 14 2 4 8 8 - 28 10 20. Ньюкасл 14 0 7 7 16 - 30 7

Напередодні МЮ визначився із новим головним тренером – команду очолив Ральф Рангнік. Щоправда, поки що він не може приступити до своїх обов'язків через проблеми з робочою візою.

Ральф Рангнік очолив Манчестер Юнайтед / Фото: REUTERS

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Так що на матч проти Арсеналу МЮ виведе виконувач обов'язків Майкл Каррік, а Рангнік стежитиме за матчем із трибуни.

Проте, букмекери вважають саме МЮ фаворитом зустрічі: коефіцієнт на перемогу команди Карріка-Рангніка – 2.04, на нічию – 3.70, на перемогу Арсеналу – 3.65.