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Не надейтесь на феерию: анонс матча МЮ – Арсенал от футбольного комментатора

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов внештатный обозреватель футбола
2 декабря, 12:26
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Сегодня в центральном матче 14-го тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед сойдется с Арсеналом. Поединок некогда главных претендентов на золото начнется в 22:15
Ральф Рангник и Микель Артета
Ральф Рангник и Микель Артета / Фото: REUTERS

Ральф Рангник пока еще не может дебютировать на посту главного тренера "красных дьяволов" из-за отсутствия разрешения на работу в Великобритании. Поэтому руководить командой снова будет Майкл Каррик.

Где смотреть матч МЮ – Арсенал

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Хотя, стоит признать, что под его руководством манкунианцы не проиграли ни разу в двух матчах, обыграв Вильярреал в ЛЧ (2:0) и расписав мировую с Челси (1:1).

Другое дело, что это было в выездных матчах, а последние две игры дома под руководством Сульшера они проиграли.

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Ральф Рангник заменит Сульшера во главе Манчестер Юнайтед
Ральф Рангник заменит Сульшера во главе Манчестер Юнайтед / Фото: Коллаж: Сегодня

Тогда как впереди их ждет три встречи кряду на Олд Траффорд. В Премьер-лиге МЮ не побеждает три тура. Все еще не восстановились от травм Варан, Погба и Кавани.

Арсенал в чемпионате чувствует себя лучше сегодняшнего соперника. Канониры идут на пятом месте с 23 очками, МЮ – десятый, отставая на 5 очков.

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В последних 12 матчах всех турниров лондонцы проиграли лишь раз – Ливерпулю (0:4) и добыли девять побед.

В выездных матчах АПЛ этого сезона у них прослеживается интересная тенденция – забивают либо они, либо соперник, но не обе команды.

В шести матчах три поражения, две победы и ничья. Не помогут им на "Олд Траффорд" Джака и Колашинац.

Думаю, феерии мы не увидим. МЮ не стабилен и не набрал оптимальной формы, Арсенал все еще в процессе построения. Ожидаю ТМ 2.5 и не удивлюсь ничье.

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