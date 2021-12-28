Не завдяки, а всупереч. Шевченко не хотів випускати героя Євро-2020

Прізвище форварда Дніпра-1 Артема Довбика стало широко відомим усій Україні після переможного гола шведам на Євро-2020.

Андрій Шевченко не збирався випускати Артема Довбика / Фото: Getty Images

Але цього могло б і не статися, якби помічник Андрія Шевченка Андреа Малдера не наполіг виходу на поле голеадора з Дніпра-1.

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"Йшла вже десь 102 хвилина, Ярмоленко якраз грав по ближньому до тренерської лави флангу. Він підійшов і сказав, що вже не може. У нього вже судоми почалися, було видно. Він підійшов і сказав, що йому потрібна заміна, бо вже не може ходити. Ось наскільки людина віддалася грі. Тож його втома допомогла мені вийти на поле.

/ Фото: Reuters

Також чув версію, що тоді Шевченко хотів випустити замість Ярмоленка Безуса, вже під серію пенальті, але Мальдера підійшов до нього і наполіг на твоєму виході. Це вже ближче до правди. Точно чув, як Мальдера підійшов. Я якраз спускався на розминку, і ця розмова була в мене на очах. Я навіть зустрівся з Мальдерою поглядом, він подивився на мене і пішов розминатися", – сказав Довбик в ефірі каналу BurBuzz.

Артем Довбик, збірна України / Фото: Reuters

Зазначимо, що Андреа Мальдера по роботі тактиком називали "мозковим центром" тренерського штабу збірної України.

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Шевченко і Мальдера / Фото: УАФ

Раніше ми розповідали, які якості тренера Дніпра-1 Ігоря Йовічевича найбільше імпонують Артему Довбику.

На зимову перерву дніпровська команда пішла на третьому "бронзовому" місці. А герой Євро-2020 очолює список бомбардирів чемпіонату України із 14 голами у 17 матчах.

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