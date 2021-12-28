Не благодаря, а вопреки. Шевченко не хотел выпускать героя Евро-2020

Но этого могло и не произойти, если бы помощник Андрея Шевченко Андреа Малдера не настоял выходу на поле голеадора из Днепра-1.
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"Шла уже где-то 102 минута, Ярмоленко как раз играл по ближнему к тренерской скамейке флангу. Он подошел и сказал, что уже не может. У него уже судороги начались, было видно.
Он подошел и сказал, что ему нужна замена, потому что уже не может ходить. Вот насколько человек отдался игре. Так что его усталость помогла мне выйти на поле.
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Также слышал версию, что в тот момент Шевченко хотел выпустить вместо Ярмоленко Безуса, уже под серию пенальти, но Мальдера подошел к нему и настоял на твоем выходе.
Это уже ближе к правде. Точно слышал, как Мальдера подошел. Я как раз спускался на разминку, и этот разговор был у меня на глазах. Я даже встетился с Мальдерой взглядом, он посмотрел на меня и я пошел разминаться", – сказал Довбик в эфире канала BurBuzz.
Отметим, что Андреа Мальдеру по работе тактиком называли "мозговым центром" тренерского штаба сборной Украины.
Ранее мы рассказывали, какие качества тренера Днепра-1 Игоря Йовичевича больше всего импонируют Артему Довбику.
На зимний перерыв днепровская команда ушла на третьем "бронзовом" месте. А герой Евро-2020 возглавляет список бомбардиров чемпионата Украины с 14 голами в 17 матчах.