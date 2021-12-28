Луческу, извиняйся! Мирче прилетела ответка за скандал со взятками

Редакция румынского издания GSP ответила Мирче Луческу на обвинения в публикации проплаченных статей против его сына, потребовав от тренера Динамо доказательств или извинений

Мирча Луческу / Фото: Reuters

Журналисты ведущего спортивного издания Румынии Gazeta Sporturilor (GSP) отреагировали на заявления главного тренера киевского Динамо Мирчи Луческу о том, что они якобы брали деньги за критику его сына Рэзвана, когда тот был наставником румынской сборной с 2009 по 2011 годы.

"Редакция GSP не может оставить без внимания обвинения в коррупции, выдвинутые Мирчей Луческу в прямом эфире Digisport. Вы можете сказать, что журналисты слабые, неспособные, пристрастны или несправедливы. Мы уважаем разнообразные мнения. Но не клевету".

"Если вы говорите, что редакции "заплатили", чтобы она писала по чьей-то просьбе, это не может оставаться словом, брошенным на ветер в прайм-тайм по ТВ".

"Либо Мирча Луческу доказывает правдивость своих слов, и тогда мы будем вынуждены срочно принять внутренние меры, либо он публично извиняется, как и должен поступить порядочный человек", – говорится в обращении GSP.

Рэзван и Мирча Луческу

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Ранее Мирча Луческу заявил, что ни он, ни его сын Рэзван больше не будут тренировать сборную Румынии. Причина – якобы проплаченная критика в румынских СМИ.

"Когда Рэзван был главным тренером сборной Румынии, то GSP написала на первой полосе, что "осталось несколько дней, прежде чем мы избавимся от него". Также там писали: "Мы больше не хотим поддерживать эту сборную". Откуда это взялось? Кто-то заплатил, чтобы так написали", – сказал Луческу-старший.

Тренер Динамо Мирча Луческу / Фото: Reuters

Интересно, что это же издание, GSP, на днях признало 76-летнего Мирчу Луческу лучшим тренером года в Румынии.