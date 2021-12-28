Луческу обвинил журналистов в проплаченных статьях

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу обрушился с громкими обвинениями в адрес ведущего румынского издания

Тренер Динамо Мирча Луческу / Фото: Reuters

76-летний наставник киевского Динамо Мирча Луческу, которого признали тренером года в Румынии по версии GSP, обвинил это издание в том, что они получали деньги за критику его сына Рэзвана, нынешнего коуча греческого ПАОКа.

"Когда Рэзван был главным тренером сборной Румынии, то GSP написала на первой полосе, что "осталось несколько дней, прежде чем мы избавимся от него". У Рэзвана такая же позиция, как и у меня: никогда больше он не будет тренировать сборную после того, что с ним тогда случилось".

"В GSP тогда писали: "Мы больше не хотим поддерживать эту сборную". Откуда это взялось? Кто-то заплатил, чтобы так написали", – заявил Мирча Луческу.

Рэзван и Мирча Луческу

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Напомним, у Мирчи Луческу продолжается война с ультрас киевского Динамо, призвавшими румынского специалиста уехать в Бухарест и не возвращаться.

Впрочем, руководство Динамо, удовлетворенное работой Луческу, на протесты ультрас внимания не обращает – перед началом сезона с Мирчей был продлен контракт до лета 2023-го.