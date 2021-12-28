Луческу, вибачайся! Мірчі прилетіла відповідь за скандал із хабарами

Редакція румунського видання GSP відповіла Мірчі Луческу на звинувачення у публікації проплачених статей проти його сина, зажадавши від тренера Динамо доказів чи вибачень

Мірча Луческу / Фото: Reuters

Журналісти провідного спортивного видання Румунії Gazeta Sporturilor (GSP) відреагували на заяви головного тренера київського Динамо Мірчі Луческу про те, що вони нібито брали гроші за критику його сина Развана, коли той був наставником румунської збірної з 2009 до 2011 року.

"Редакція GSP не може залишити без уваги звинувачення в корупції, висунуті Мірчею Луческу у прямому ефірі Digisport. Ви можете сказати, що журналісти слабкі, некваліфіковані, упереджені чи несправедливі. Ми поважаємо різноманітні думки. Але не наклеп".

"Якщо ви кажете, що редакції "заплатили", щоб вона писала на чиєсь прохання, це не може залишатися словом, кинутим на вітер у прайм-тайм на ТБ".

"Або Мірча Луческу доводить правдивість своїх слів, і тоді ми будемо змушені терміново вжити внутрішніх заходів, або він публічно вибачається, як і має вчинити порядна людина", – йдеться у зверненні GSP.

Разван і Мірча Луческу

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Раніше Мірча Луческу заявив, що ні він, ні його син Разван більше не тренуватимуть збірну Румунії. Причина – нібито проплачена критика у румунських ЗМІ.

"Коли Разван був головним тренером збірної Румунії, то GSP написала на першій шпальті, що "залишилося кілька днів, перш ніж ми позбудемося його". Також там писали: "Ми більше не хочемо підтримувати цю збірну". Звідки це взялося? Хтось заплатив, щоби так написали", – сказав Луческу-старший.

Тренер Динамо Мірча Луческу / Фото: Reuters

Цікаво, що це ж видання, GSP, днями визнало 76-річного Мірчу Луческу найкращим тренером року в Румунії.