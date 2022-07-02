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Не армія, а терористи. Топ-тренер України розповів, як ставиться до росіян

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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2 липня, 12:29
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Наставник Кривбасу Юрій Вернидуб вважає, що відповідальність за війну в Україні несе все населення країни-агресора
Юрій Вернидуб шокований звірствами росіян
Юрій Вернидуб шокований звірствами росіян / Фото: Колаж: Сьогодні

Один із найкращих українських тренерів Юрій Вернидуб у перші дні війни повернувся до України і вступив до лав ЗСУ. В кінці червня спеціаліст очолив команду УПЛ Кривбас і тепер поєднуватиме службу в армії з футболом.

У недавньому інтерв'ю Юрій Вернідуб висловив своє ставлення до росіян. На думку українського фахівця, більшість російського народу підтримують війну проти України, а нормальних людей там залишилися одиниці.

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"Після того, що сталося з Кременчуком – це тероризм. Навіть не можу їх назвати армією. Інші терористи хоча б брали на себе відповідальність за те, що вони творили. Зараз читаєш, що пишуть росіяни… Що твориться у світі, як вони взагалі живуть? Скабеєви, Соловйови, Кисельови, Захарови, Лаврови... Як їм спиться, як вони прокидаються? Такі речі кажуть, що це справді хворі люди. Це навіть не люди, просто якась хвороба.

А про тих в інтернеті навіть не хочу говорити. Від верхівки й залежить – які вони, така й країна їхня. Я не хочу ображати, не можу знайти вираз на адресу цього російського народу. Мені до одного місця. Я розумію, що там є й нормальні. Але для мене там вже немає нікого нормального. Навіть мої родичі, які там – це вже ненормальні люди.

Є двоюрідна сестра родом з України, виповнилося 18 й поїхала в Санкт-Петербург. Там вчилася, одружилася і живе до сьогодні. Людина дзвонить і говорить: "Вы не переживайте, ничего не делайте, мы вас придем защитим". Від кого захистите? Нащо ти мені телефонуєш і це говориш? Ти ж приїжджала кожного року і бачила, що ми жили нормально. До тебе ставилися нормально, будь-якою мовою розмовляй. Вони зробили цей конфлікт… Не можу зрозуміти, я людина доросла, звик аналізувати й думати про це все.

РФ вдарила трьома ракетами Х-22 по 9-поверхівці та двох базах відпочинку. Фото: ДСНС. Колаж: Сьогодні
РФ вдарила трьома ракетами Х-22 по 9-поверхівці та двох базах відпочинку. Фото: ДСНС. Колаж: Сьогодні

Що у тих людей, які радіють, що загинули діти, жінки, батьки, старші люди? Ну як таке може бути? Ми свою землю захищаємо. Ну дуже багато запитань. Куди б не прийшла Росія, всюди горе, смерть та сльози.

Вони називають нас фашистами, нацистами, бандерівцями. Так ви прочитайте книжку, хто це такі. Подивіться на себе. Ми ті люди, які хочемо жити якомога далі від вас, не бачити й не чути", – сказав Вернидуб в інтерв'ю Профутбол Digital.

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