Поєднуватиме службу в армії з футболом. Новий виклик у кар'єрі Вернидуба

Наставник Кривбасу Юрій Вернидуб ставить перед командою максимальні завдання на майбутній сезон

Юрій Вернидуб приступив до обов'язків тренера Кривбасу / Фото: Колаж: Сьогодні, Кривбас Кривий Ріг

Ще нещодавно один із найкращих тренерів України Юрій Вернидуб кришив рашистів на передовій. Але перед стартом нового сезону фахівець отримав пропозицію очолити криворізький Кривбас, який піднявся до УПЛ.

Тепер Юрій Вернидуб поєднуватиме службу в армії і роботу у команді Прем'єр-ліги.

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Про підготовку до нового сезону український тренер розповів клубному сайту.

"Після п'яти-шості місяців паузи з'явилася можливість знову працювати тренером у Кривбасі. Добре знаю цю команду, адже ще в недавньому минулому це стабільний клуб УПЛ. Так, десь був період, коли його не було на карті профі-клубів України, але, дякувати Богові, він відродився, і останній сезон показав, що Кривбас повертається, пробившись до еліти. Мені надійшла пропозиція з боку президента клубу Костянтина Караманіца очолити Кривбас з можливістю поєднувати роботу та військову службу. Щасливий, що знову зможу займатися улюбленою справою, працювати з командою.

Одразу скажу, що інфраструктура на високому рівні. Щодо команди, то є певні проблеми. Що ж, будемо збирати новий колектив. У той час, коли в Україні війна, дуже важко зібрати команду. Але час покаже: будемо дивитися, підбирати потрібних нам футболістів, для тих задач і цілей, які ми перед собою будемо ставити. Не дивлячись на те, що ми новачки УПЛ, я, мій тренерський штаб і наш клуб – з амбіціями. Й хочеться, аби ми поставили перед собою серйозні задачі, а не просто залишитись в УПЛ. Вважаю, все у наших руках. Будемо працювати й збирати амбітну команду. Цей рік ми будемо рухатися тільки так, аби у подальшому зробити конкретні кроки для боротьби за місце у єврокубках", – сказав Вернідуб в інтерв'ю прес-службі Кривбасу.

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Нагадаємо, новий сезон в УПЛ стартує 20 серпня. Матчі чемпіонату відбудуться на десяти аренах у Київській, Львівській та Закарпатській областях.