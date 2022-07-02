Не армия, а террористы. Топ-тренер Украины рассказал, как относится к россиянам

Наставник Кривбасса Юрий Вернидуб считает, что ответственность за войну в Украине несет все население страны-агрессора

Юрий Вернидуб шокирован зверствами россиян / Фото: Коллаж: Сегодня

Один из лучших украинских тренеров Юрий Вернидуб в первые дни войны вернулся в Украину и вступил в ряды ВСУ. В конце июня специалист возглавил команду УПЛ Кривбасс и теперь будет совмещать службу в армии с футболом.

В недавнем интервью Юрий Вернидуб высказал свое отношение к россиянам. По мнению украинского специалиста, большинство российского народа поддерживает войну против Украины, а нормальных людей там остались единицы.

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"После того, что произошло с Кременчугом – это терроризм. Даже не могу их назвать армией. Другие террористы хотя бы брали на себя ответственность за то, что они творили. Сейчас читаешь, что пишут россияне… Что творится в мире, как они вообще живут? Скабеевы, Соловьевы, Киселевы, Захаровы, Лавровы… Как им спится, как они просыпаются? Такие вещи говорят, что это действительно больные люди. Это даже не люди, просто какая-то болезнь.

А о тех в Интернете даже не хочу говорить. От верхушки и зависит – какие они, такая и их страна. Я не хочу обижать, не могу найти выражение в адрес этого русского народа. Мне в одно место. Я понимаю, что там есть и нормальные. Но для меня там уже нет нормального никого. Даже мои родственники, которые там – это ненормальные люди. Есть двоюродная сестра родом из Украины, исполнилось 18 и уехала в Санкт-Петербург. Там училась, женилась и живет по сей день. Человек звонит и говорит: "Вы не переживайте, ничего не делайте, мы вас придем защитим". От кого защитите? Зачем ты мне звонишь по телефону и это говоришь? Ты ведь приезжала каждый год и видела, что мы жили нормально. К тебе относились нормально, на любом языке разговаривай. Они сделали этот конфликт… Не могу понять, я человек взрослый, привык анализировать и думать об этом.

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Что у тех людей, которые радуются тому, что погибли дети, женщины, родители, люди постарше? Ну, как такое может быть? Мы свою землю ограждаем. Ну, очень много вопросов. Куда бы ни пришла Россия, повсюду горе, смерть и слезы. Они называют нас фашистами, нацистами, бандеровцами. Так вы прочтите книгу, кто это такие. Посмотрите на себя. Мы те люди, которые хотим жить как можно дальше от вас, не видеть и не слышать", – сказал Вернидуб в интервью Профутбол Digital.