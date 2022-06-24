Будет совмещать службу в армии с футболом. Новый вызов в карьере Вернидуба

Наставник Кривбасса Юрий Вернидуб ставит перед командой максимальные задачи на будущий сезон

Юрий Вернидуб приступил к обязанностям тренера Кривбасса / Фото: Коллаж: Сегодня, Кривбасс Кривой Рог

Еще недавно один из лучших тренеров Украины Юрий Вернидуб крошил рашистов на передовой. Но перед стартом нового сезона специалист получил предложение возглавить криворожский Кривбасс, который поднялся в УПЛ.

Теперь Юрий Вернидуб будет совмещать службу в армии и работу в команде Премьер-лиги.

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О подготовке к новому сезону украинский тренер рассказал клубному сайту.

"После пяти-шести месяцев паузы появилась возможность снова работать тренером, в Кривбассе. Хорошо знаю эту команду, ведь еще в недавнем прошлом это стабильный клуб УПЛ. Да, где-то был период, когда его не было на карте профи-клубов Украины, но, слава Богу, он возродился. И последний сезон показал, что Кривбасс возвращается, пробившись в элиту. Мне поступило предложение со стороны президента клуба Константина Караманица возглавить Кривбасс с возможностью совмещать работу и военную службу. Счастлив, что снова смогу заниматься любимым делом, работать с командой.

Сразу скажу, что инфраструктура на высоком уровне. Что касается команды, то есть определенные проблемы. Будем собирать новый коллектив. В Украине война, очень трудно собирать команду. Но время покажет: будем смотреть, подбирать нужных нам футболистов для тех задач и целей, которые мы перед собой будем ставить. Несмотря на то, что мы новички УПЛ, я, мой тренерский штаб и наш клуб – с амбициями. И хочется, чтобы мы поставили перед собой серьезные задачи, а не просто остаться в УПЛ. Думаю, все в наших руках. Будем работать и собирать амбициозную команду. Этот год мы будем двигаться только так, чтобы в дальнейшем предпринять конкретные шаги по борьбе за место в еврокубках", – сказал Вернидуб в интервью пресс-службе Кривбасса.

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Напомним, новый сезон в УПЛ стартует 20 августа. Матчи чемпионата пройдут на десяти аренах в Киевской, Львовской и Закарпатской областях.