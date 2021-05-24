Наша історія – частина нас: душевний ролик до дня народження Шахтаря

До дня народження Шахтаря "гірники" представили зворушливе відео, в якому гра футболістів на полі перегукується з важкої професією шахтаря

До 85-річчя Шахтаря донецький клуб випустив ролик "Наша історія – частина нас". У короткому відео проводяться паралелі між футбольним клубом і шахтарями.

У короткому відео під слова знаменитої пісні "Сплять кургани темні" перегукуються кадри в роздягальні – шахтарі готуються видобувати вугілля, а гравці – перемоги на полі. Також відео доповнюють архівними кадрами з історії "гірників".

Раніше президент Шахтаря Рінат Ахметов привітав клуб з 85-річчям. Він згадав славну історію Шахтаря і висловив надію, що на "Донбас Арені" знову прозвучить гімн Ліги чемпіонів.

"За ці 85 років наш клуб пройшов непростий шлях. Були злети і падіння. Гучні тріумфи і прикрі поразки. Моменти радості і моменти смутку. Але які б труднощі не зустрічалися на шляху Шахтаря, він завжди долав їх з честю і ставав тільки сильніше", – сказав президент.