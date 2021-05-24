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Наша история – часть нас: душевный ролик ко дню рождения Шахтера

Александр Трикиша Александр Трикиша
24 мая, 12:31
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Ко дню рождения Шахтера "горняки" представили трогательное видео, в котором игра футболистов на поле перекликается с тяжелой профессией шахтера

К 85-летию Шахтера донецкий клуб выпустил ролик "Наша история – часть нас". В коротком видео проводятся параллели между футбольным клубом и шахтерами.

В коротком видео под слова знаменитой песни "Спят курганы темные" перекликаются кадры в раздевалке – шахтеры готовятся добывать уголь, а игроки – победы на поле. Также видео дополняют архивными кадрами из истории "горняков".

В тренде

Ранее президент Шахтера Ринат Ахметов поздравил клуб с 85-летием. Он вспомнил славную историю Шахтера и выразил надежду, что на "Донбасс Арене" снова прозвучит гимн Лиги чемпионов.

"За эти 85 лет наш клуб прошел непростой путь. Были взлеты и падения. Громкие триумфы и досадные поражения. Моменты радости и моменты печали. Но какие бы трудности не встречались на пути Шахтера, он всегда преодолевал их с честью и становился только сильнее", – сказал президент.

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