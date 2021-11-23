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Наша відповідь Моурінью: тренер збірної України купив бутси гравцю Динамо

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
23 листопада, 11:07
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В українському футболі також відбулася історія з бутсами – частково схожа на ту, що сталася після поразки Андрія Шевченка від Жозе Моурінью
Антон Боль і Руслан Ротань
Антон Боль і Руслан Ротань / Фото: УАФ, Facebook

Тренер Роми Жозе Моурінью купив взуття за 800 євро 18-річному ганцю Феліксу Афена-Г'яну, який своїм дублем приніс римлянам перемогу 2:0 над Дженоа Андрія Шевченка.

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Це дало привід тренеру-аналітику молодіжної збірної України Євгену Гресю розповісти про схожу історію, що трапилася нещодавно у "синьо-жовтій" команді U-21. Її наставник Руслан Ротань подарував бутси 18-річному захиснику-динамівцю Антону Болю.

"В українському футболі такі історії теж зустрічаються, але вони, скажімо так, менш розкручені. Понад місяць тому мені довелося стати свідком схожої ситуації", – написав у себе в Facebook Гресь.

"Ми їхали зі стадіону в Бресті, і Руслан Ротань вже вирішив – замість вилученого у матчі з французами Максима Таловерова у наступному поєдинку зіграє 18-річний Антон Боль. Ризиковане, але виправдане рішення. Вийшли з автобуса, і Петрович каже: "Поклич Антона".

Руслан Ротань
Руслан Ротань / Фото: УАФ

"Де твої бутси на шести шипах? – запитав тренер у захисника Динамо. – Дзвони додому, нехай передають до Запоріжжя, гратимеш проти Фарер". "У мене немає таких бутс, лише мікси. Я викинув старі, коли вдруге зазнав травму коліна", – відповів Антон. "Не вигадуй, ти захисник, і зобов'язаний грати у відповідному взутті, – сказав Ротань. – Які тобі подобаються бутси?

"За два дні у Запоріжжі наш адміністратор на прохання наставника забрав на "Новій пошті" нову пару взуття, і Руслан Ротань вручив його майбутньому дебютанту. "У тебе доба, – сказав Петрович. – Є одне тренування, є гаряча вода. Розбивай, як хочеш".

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Антон Боль. Фото – Dynamomania

"Антон Боль установку тренера виконав, а потім успішно дебютував за молодіжну збірну України. Ми виграли, не пропустили, а захисник виграв майже всі єдиноборства і показав максимальну в команді точність передач (99%). Сьогодні він, вочевидь, зіграє в цих бутсах проти Баварії. Поки що в Юнацькій Лізі УЄФА, а далі буде видно".

"Уже видно, що цей хлопець – уособлення спокою. Взимку він має поїхати на збори з першою командою Динамо. І взяти з собою, зокрема, ті самі пам'ятні бутси. Дай Боже, тобі здоров'я, Антоне!" – підсумував свою розповідь Євген Гресь.

Дивіться, як Україна з Болем обіграла Фарери

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