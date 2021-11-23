Наш ответ Моуринью: тренер сборной Украины купил бутсы игроку Динамо

В украинском футболе также произошла история с бутсами – отчасти похожая на ту, которая случилась после поражения Андрея Шевченко от Жозе Моуринью

Антон Боль и Руслан Ротань / Фото: УАФ, Facebook

Тренер Ромы Жозе Моуринью купил обувь за 800 евро 18-летнему ганцу Феликсу Афена-Гьяну, который своим дублем принес римлянам победу 2:0 над Дженоа Андрея Шевченко.

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Это дало повод тренеру-аналитику молодежной сборной Украины Евгению Гресю рассказать о похожей истории, случившейся недавно в "сине-желтой" команде U-21. Ее наставник Руслан Ротань подарил бутсы 18-летнему защитнику-динамовцу Антону Болю.

"В украинском футболе такие истории тоже встречаются, но они, скажем так, менее раскрученные. Больше месяца назад мне довелось стать свидетелем похожей ситуации", – написал у себя в Facebook Гресь.

"Мы ехали со стадиона в Бресте, и Руслан Ротань уже принял решение – вместо удаленного в матче с французами Максима Таловерова в следующем поединке сыграет 18-летний Антон Боль. Рискованное, но оправданное решение. Вышли из автобуса, и Петрович говорит: "Позови Антона".

Руслан Ротань / Фото: УАФ

"Где твои бутсы на шести шипах? – спросил тренер у защитника Динамо. – Звони домой, пусть передают в Запорожье, будешь играть против Фарер". "У меня нет таких бутс, только миксы. Я выбросил старые, когда второй раз получил травму колена", – ответил Антон. "Не выдумывай, ты защитник, и обязан играть в соответствующей обуви, – сказал Ротань. – Какие тебе нравятся бутсы?"

"Через два дня в Запорожье наш администратор по просьбе наставника забрал на "Новой почте" новую пару обуви, и Руслан Ротань вручил их будущему дебютанту. "У тебя сутки, – сказал Петрович. – Есть одна тренировка, есть горячая вода. Разбивай, как хочешь".

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Антон Боль. Фото – Dynamomania

"Антон Боль установку тренера выполнил, а потом успешно дебютировал за молодежную сборную Украины. Мы выиграли, не пропустили, а защитник выиграл почти все единоборства и показал максимальную по команде точность передач (99%). Сегодня он наверняка сыграет в этих бутсах против Баварии. Пока в Юношеской Лиге УЕФА, а там будет видно".

"Уже видно, что этот парень – само спокойствие. Зимой он должен поехать на сборы с первой командой Динамо. И взять с собой, в том числе, те самые памятные бутсы. Дай Бог, тебе здоровья, Антон!" – подытожил свой рассказ Евгений Гресь.

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