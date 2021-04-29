Наплювали на ковід: тисячі фанів проводили команду Фонсеки в Манчестер

Кілька тисяч уболівальників італійської Роми прийшли на клубну базу, щоб провести команду на півфінальний матч Ліги Європи проти Манчестер Юнайтед

Сьогодні в Манчестері на стадіоні "Олд Траффорд" відбудеться перший півфінальним матч Ліги Європи. Манчестер Юнайтед приймає Рому. Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом, дивіться онлайн матчу МЮ – Рома.

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А перед виїздом на Туманний Альбіон тисячі уболівальників Роми прийшли на клубну базу, щоб підтримати команду. І це незважаючи на ковідні обмеження.

Anche se non sentirete la nostra voce ... guardate la Lupa che avete sul petto ... Roma è con voi! pic.twitter.com/sFKoyBZHkd - AS Roma (@OfficialASRoma) April 28, 2021

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МЮ – Рома: Котирування букмекерів:

Букмекери вважають МЮ фаворитом зустрічі: коефіцієнт на перемогу команди Уле Гуннара Сульшера – 1.57, на нічию – 4.30, на перемогу Роми – 6.10. Що стосується виходу в фінал турніру, то коефіцієнти такі: Манчестер Юнайтед – 1.38, Рома – 3.20.