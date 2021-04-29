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Наплевали на ковид: тысячи фанов проводили команду Фонсеки в Манчестер

29 апреля, 17:30

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Несколько тысяч болельщиков итальянской Ромы пришли на клубную базу, чтобы провести команду на полуфинальный матч Лиги Европы против Манчестер Юнайтед

Сегодня в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд" состоится первый полуфинальным матч Лиги Европы. Манчестер Юнайтед принимает Рому. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени, смотрите онлайн матча МЮ – Рома.

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А перед выездом на Туманный Альбион тысячи болельщиков Ромы пришли на клубную базу, чтобы поддержать команду. И это несмотря на ковидные ограничения.

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МЮ – Рома: Котировки букмекеров:

Букмекеры считают МЮ фаворитом встречи: коэффициент на победу команды Уле Гуннара Сульшера – 1.57, на ничью – 4.30, на победу Ромы – 6.10. Что касается выхода в финал турнира, то коэффициенты следующие: Манчестер Юнайтед – 1.38, Рома – 3.20.

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