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Нападаючий Динамо святкував гол сальто. Фран Соль штампує м'ячі в Іспанії

10 квітня, 12:05

Олена Павлова Олена Павлова

Футболіст набрав хорошу форму в Сегунді

Нападаючий київського Динамо Фран Соль, який на правах оренди виступає в чемпіонаті Іспанії за Тенеріфе, відзначився голом у матчі 34-го туру Сегунди проти Спортінга з Хіхона 1:0. Нагадаємо, що столичний клуб не влаштовувала результативність Соля в Україні, і восени Динамо відпустило свого нападника на Канари.

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А ось вдома Фран, схоже, відчуває себе комфортно. У поєдинку зі Спортингом 29-річний іспанець забив єдиний гол у матчі на 66-й хвилині, встигнувши першим на добивання після пострілу від лінії штрафного свого партнера. А потім відсвяткував гол сальто вперед.

Тепер на рахунку нападника в нинішньому сезоні 8 голів (1 з пенальті) і 2 передачі у 31 матчі за Тенеріфе. І подейкують, що повертатися до Києва Фран Соль вже не збирається, а подумує залишитися в Іспанії надовго.

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Раніше колишній гравець Зорі страждав від расизму в Україні, а ось в Іспанії його все влаштовує.

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Дивіться, як Фран Соль взяв Суперкубок з Динамо в боротьбі з Шахтарем

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відео голів чемпіонат Іспанії тенеріфе Спортинг Хіхон Сегунда Фран Соль
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