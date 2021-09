Почав війну в Суринамі і розкидав гроші з вертольота: все про найстарішого футболіста світу

У Сурінамі відбулася подія, яку важко собі уявити в Європі. Але вона по-любому увійде в історію світового футболу.

Читайте також: "Якби могли, вбили б навіть м'яч": найжахливіший матч світового футболу

В рамках Ліги КОНКАКАФ (в Північній і Центральній Америці аналог нашої Ліги Європи) відбувся матч між командами Інтер Монготапу (Суринам) і Олімпія (Гондурас).

У складі господарів на поле вийшов віцепрезидент Суринаму Ронні Брюнсвійк. З капітанською пов'язкою. У 60 років! Він став найстаршим футболістом, які коли-небудь брали участь в міжнародному матчі.

Брюнсвійк відіграв 54 хвилини, а його клуб програв – 0:6! До речі, разом з Брюнсвійком в матчі взяв участь і його 21-річний син Даміан.

Після матчу Брюнсвійк пішов в роздягальню Олімпії привітати команду з перемогою і почав роздавати гравцям суперника гроші .

Video was streamed tonight from Olimpia & # 39; s locker room that appears to show Ronnie Brunswijk giving people in the locker room cash. He also leaves with an Olimpia shirt. pic.twitter.com/eQ1Vk928Bl