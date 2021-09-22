Почав війну в Суринамі і розкидав гроші з вертольота: все про найстарішого футболіста світу

Віцепрезидент Суринаму Ронні Брюнсвійк в 60 років зіграв в матчі Ліги КОНКАКАФ, а потім пішов у роздягальню суперників і заплатив їм преміальні

Ронні Брюнсвійк - політик і футболіст

У Сурінамі відбулася подія, яку важко собі уявити в Європі. Але вона по-любому увійде в історію світового футболу.

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В рамках Ліги КОНКАКАФ (в Північній і Центральній Америці аналог нашої Ліги Європи) відбувся матч між командами Інтер Монготапу (Суринам) і Олімпія (Гондурас).

У складі господарів на поле вийшов віцепрезидент Суринаму Ронні Брюнсвійк. З капітанською пов'язкою. У 60 років! Він став найстаршим футболістом, які коли-небудь брали участь в міжнародному матчі.

Брюнсвійк відіграв 54 хвилини, а його клуб програв – 0:6! До речі, разом з Брюнсвійком в матчі взяв участь і його 21-річний син Даміан.

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Робін Гуд

Після матчу Брюнсвійк пішов в роздягальню Олімпії привітати команду з перемогою і почав роздавати гравцям суперника гроші .

Video was streamed tonight from Olimpia & # 39; s locker room that appears to show Ronnie Brunswijk giving people in the locker room cash. He also leaves with an Olimpia shirt. pic.twitter.com/eQ1Vk928Bl - Jon Arnold (@ArnoldcommaJon) September 22, 2021

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Для нього це в порядку речей. Кілька років тому він розкидав з вертольота гроші прямо на своїх прихильників.

"Все, що у мене є, я віддаю людям. З дитинства я хотів допомагати іншим. Тепер у мене є шанс допомогти всій країні", – говорить політик.

Коммандо джунглів

У 1986 році Брюнсвійк заснував партизанську групу "Коммандо джунглів", яка почала війну проти тодішнього президента Суринаму Дезі Баутерсе.

Війна велася за владу над Східним Суринамом і контролем за торгівлею кокаїном.

Зараз він розшукується Інтерполом за перевезення наркотиків. Голландський суд заочно засудив Ронні до шести років в'язниці .

Сам він заперечує причетність до наркотрафіку і пояснює, що розбагатів на видобутку золота.

Президент

Ронні Брюнсвійк великий фанат футболу. він президент клубу Інтер Монготапу. У 2002 році побудував у Сурінамі стадіон місткістю 3000 глядачів і назвав арену в свою честь.

У 2005 році політика відсторонили від футболу через те, що він вийшов на поле зі зброєю і почав погрожувати одному з гравців. Потім всі звинувачення були зняті.

У 2012-му Брюнсвійка знову покарали, дискваліфікували на рік за напад на арбітра.

Але він улюблену справу не кинув. І знову повернувся у великий футбол.