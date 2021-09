Начал войну в Суринаме и разбрасывал деньги из вертолета: все о самом старом футболисте мира

В Суринаме произошло событие, которое трудно себе представить в Европе. Но оно по-любому войдет в историю мирового футбола.

В рамках Лиги КОНКАКАФ (в Северной и Центральной Америки аналог нашей Лиги Европы) состоялся матч между командами Интер Монготапу (Суринам) и Олимпия (Гондурас).

В составе хозяев на поле вышел вице-президент Суринама Ронни Брюнсвийк. С капитанской повязкой. В 60 лет! Он стал самым возрастным футболистом, когда-либо принимавшим участие в международном матче.

Брюнсвийк отыграл 54 минуты, а его клуб проиграл – 0:6! Кстати, вместе с Брюнсвийком в матче принял участие и его 21-летний сын Дамиан.

После матча Брюнсвийк пошел в раздевалку Олимпии поздравить команду с победой и начал раздавать игрокам соперника деньги.

Video was streamed tonight from Olimpia's locker room that appears to show Ronnie Brunswijk giving people in the locker room cash. He also leaves with an Olimpia shirt.pic.twitter.com/eQ1Vk928Bl