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Начал войну в Суринаме и разбрасывал деньги из вертолета: все о самом старом футболисте мира

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
22 сентября, 18:43
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Вице-президент Суринама Ронни Брюнсвийк в 60 лет сыграл в матче Лиги КОНКАКАФ, а потом пошел в раздевалку соперников и заплатил им премиальные
Ронни Брюнсвийк - политик и футболист
Ронни Брюнсвийк - политик и футболист

В Суринаме произошло событие, которое трудно себе представить в Европе. Но оно по-любому войдет в историю мирового футбола.

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Рекордсмен

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В рамках Лиги КОНКАКАФ (в Северной и Центральной Америки аналог нашей Лиги Европы) состоялся матч между командами Интер Монготапу (Суринам) и Олимпия (Гондурас).

В составе хозяев на поле вышел вице-президент Суринама Ронни Брюнсвийк. С капитанской повязкой. В 60 лет! Он стал самым возрастным футболистом, когда-либо принимавшим участие в международном матче.

Брюнсвийк отыграл 54 минуты, а его клуб проиграл – 0:6! Кстати, вместе с Брюнсвийком в матче принял участие и его 21-летний сын Дамиан.

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Робин Гуд

После матча Брюнсвийк пошел в раздевалку Олимпии поздравить команду с победой и начал раздавать игрокам соперника деньги.

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Для него это в порядке вещей. Несколько лет назад он раскидывал с вертолета деньги прямо на своих сторонников.

"Все, что у меня есть, я отдаю людям. С детства я хотел помогать другим. Теперь у меня есть шанс помочь всей стране", – говорит политик.

Коммандо джунглей

В 1986 году Брюнсвийк основал партизанскую группу "Коммандо джунглей", которая начала войну против тогдашнего президента Суринама Дези Баутерсе.

Война велась за власть над Восточным Суринамом и контролем за торговлей кокаином.

Сейчас он разыскивается Интерполом за перевозку наркотиков. Голландский суд заочно приговорил Ронни к шести годам тюрьмы.

Сам он отрицает причастность к наркотрафику и объясняет, что разбогател на добыче золота.

Президент

Ронни Брюнсвийк большой фанат футбола. Он президент клуба Интер Монготапу. В 2002 году построил в Суринаме стадион вместимостью 3000 зрителей и назвал арену в свою честь.

В 2005 году политика отстранили от футбола из-за того, что он вышел на поле с оружием и начал угрожать одному из игроков. Потом все обвинения были сняты.

В 2012-м Брюнсвийка снова наказали, дисквалифицировали на год за нападение на арбитра.

Но он любимое дело не бросил. И снова вернулся в большой футбол.

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