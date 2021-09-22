Начал войну в Суринаме и разбрасывал деньги из вертолета: все о самом старом футболисте мира

Вице-президент Суринама Ронни Брюнсвийк в 60 лет сыграл в матче Лиги КОНКАКАФ, а потом пошел в раздевалку соперников и заплатил им премиальные

Ронни Брюнсвийк - политик и футболист

В Суринаме произошло событие, которое трудно себе представить в Европе. Но оно по-любому войдет в историю мирового футбола.

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Рекордсмен

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В рамках Лиги КОНКАКАФ (в Северной и Центральной Америки аналог нашей Лиги Европы) состоялся матч между командами Интер Монготапу (Суринам) и Олимпия (Гондурас).

В составе хозяев на поле вышел вице-президент Суринама Ронни Брюнсвийк. С капитанской повязкой. В 60 лет! Он стал самым возрастным футболистом, когда-либо принимавшим участие в международном матче.

Брюнсвийк отыграл 54 минуты, а его клуб проиграл – 0:6! Кстати, вместе с Брюнсвийком в матче принял участие и его 21-летний сын Дамиан.

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Робин Гуд

После матча Брюнсвийк пошел в раздевалку Олимпии поздравить команду с победой и начал раздавать игрокам соперника деньги.

Video was streamed tonight from Olimpia's locker room that appears to show Ronnie Brunswijk giving people in the locker room cash. He also leaves with an Olimpia shirt.pic.twitter.com/eQ1Vk928Bl — Jon Arnold (@ArnoldcommaJon) September 22, 2021

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Для него это в порядке вещей. Несколько лет назад он раскидывал с вертолета деньги прямо на своих сторонников.

"Все, что у меня есть, я отдаю людям. С детства я хотел помогать другим. Теперь у меня есть шанс помочь всей стране", – говорит политик.

Коммандо джунглей

В 1986 году Брюнсвийк основал партизанскую группу "Коммандо джунглей", которая начала войну против тогдашнего президента Суринама Дези Баутерсе.

Война велась за власть над Восточным Суринамом и контролем за торговлей кокаином.

Сейчас он разыскивается Интерполом за перевозку наркотиков. Голландский суд заочно приговорил Ронни к шести годам тюрьмы.

Сам он отрицает причастность к наркотрафику и объясняет, что разбогател на добыче золота.

Президент

Ронни Брюнсвийк большой фанат футбола. Он президент клуба Интер Монготапу. В 2002 году построил в Суринаме стадион вместимостью 3000 зрителей и назвал арену в свою честь.

В 2005 году политика отстранили от футбола из-за того, что он вышел на поле с оружием и начал угрожать одному из игроков. Потом все обвинения были сняты.

В 2012-м Брюнсвийка снова наказали, дисквалифицировали на год за нападение на арбитра.

Но он любимое дело не бросил. И снова вернулся в большой футбол.