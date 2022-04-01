Ми захищаємо – ви грайте! Військові з передової закликають футболістів виступати за честь країни

Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий поділився думкою українських солдатів про футбол під час війни

/ Фото: Телеканал "Футбол", Колаж: Сьогодні

Чемпіонат України з футболу тимчасово призупинено, а відновлення можливе лише після завершення війни у країні . Варіанти закінчення сезону у розробці, а тим часом багато команд розпущено, деякі навіть можуть зникнути.

/ Фото: Телеканал "Футбол"

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Про ситуацію в Українській прем'єр-лізі розповів Євген Дикий в інтерв'ю телеканалу Футбол . Виконавчий директор УПЛ розвіяв деякі чутки, а також поділився думкою українських захисників із передової про футбол у військовий час:

" Ходять чутки, що хтось може припинити своє існування, але це не відповідає дійсності. Всі чекають завершення війни та нашої перемоги, щоб потім повернутися до футболу і тим самим підтримувати як соціальне явище нашу націю, українців, воїнів. Є певні контакти з хлопцями, які захищають нашу країну на передовій та кажуть: "Ми зі свого боку захищатимемо, а ви робіть футбол, щоб обов'язково зіграла збірна України". Нам футбол потрібен і наші хлопці дуже чекають, коли футбол повернеться до України."

Динамо проведе серію матчів у Європі / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Нагадаємо, що 1 квітня київське Динамо заявило про європейське благодійне турне . Це свідчить про продовження функціонування українського гранду, гравцям якого керівництво країни дозволило залишити Україну під час війни.

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