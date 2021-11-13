Ми їх знайшли, відпочивай: Гармаш розповів, як Суркіс розрулив ситуацію з обстрілом авто

Футболіст Динамо та збірної України Денис Гармаш розповів про інцидент із розстрілом його автомобіля. Півзахисник так і не знає, хто це зробив і чому

Суркіс допоміг Гармашу з пошуком тих, хто стріляв по його авто

Інцидент стався у грудні 2017 року. Porsche Гармаша обстріляли з автомата невідомі на території підземного паркінгу.

Тоді ходили чутки, що футболістові помстилися за великий борг – програв колосальну суму на тоталізаторі.

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"Я досі не розібрався. Я не знаю, чесно. Дехто писав, що за борги чи ставки. Але це не те. Я одразу зізнався б.

Якби я заборгував грошей, я міг би попросити у Ігоря Михайловича наперед виплатити зарплату, я віддав би і все. Мені Ігор Михайлович допомагав у цій ситуації і сказав: "Ми начебто знайшли їх, але я тобі не скажу, хто це. Відпочивай, спокійно живи далі".

Перші два місяці було страшно. Я був певен, що я не маю боргів. Сказав сім'ї, щоб не переживали", – зізнався Гармаш у програмі BurBuzz.

Нагадаємо, що напередодні Гармаш вперше за чотири роки зіграв за збірну України. Попереднього разу динамівець грав за збірну ще 2017 року.

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Поверненню Дениса до національної команди сприяла успішна гра в Динамо. За відсутності забивного форварда Мірча Луческу використовує півзахисника на вістрі атаки, і він його не підводить. Цього сезону Гармаш вже забив шість м'ячів. Більше лише у Віктора Циганкова.

Дивіться, як Гармаш оформив дубль: