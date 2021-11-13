Мы их нашли, отдыхай: Гармаш рассказал, как Суркис разрулил ситуацию с обстрелом авто

Футболист Динамо и сборной Украины Денис Гармаш рассказал об инциденте с расстрелом его автомобиля. Полузащитник так и не знает, кто это сделал и по какой причине

Суркис помог Гармашу с поиском стрелявших по его авто

Инцидент случился в декабре 2017 года. Porsche Гармаша обстреляли из автомата неизвестные на территории подземного паркинга.

Тогда ходили слухи, что футболисту отомстили за крупный долг – проиграл колоссальную сумму на тотализаторе.

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"Я до сих пор не разобрался. Я не знаю, честно. Некоторые писали, что за долги или ставки. Но это не то. Я бы сразу признался.

Если бы я был должен денег, я бы мог попросить у Игоря Михайловича наперед выплатить зарплату, я отдал бы и все. Мне Игорь Михайлович помогал в этой ситуации и сказал: "Мы вроде бы нашли их, но я тебе не скажу, кто это. Отдыхай, спокойно живи дальше".

Первых два месяца было страшно. Я был уверен, что у меня нет долгов. Сказал семье, чтобы не переживали", – признался Гармаш в программе BurBuzz.

Напомним, что накануне Гармаш впервые за четыре года сыграл за сборную Украины. В предыдущий раз динамовец играл за сборную еще в 2017 году.

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Возвращению Дениса в национальную команду способствовало успешная игра в Динамо. В отсутствие забивного форварда Мирча Луческу использует полузащитника на острие атаки, и он его не подводит. В текущем сезоне Гармаш уже забил шесть мячей. Больше только у Виктора Цыганкова.

Смотрите, как Гармаш оформил дубль: