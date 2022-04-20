Можна перерахувати на пальцях однієї руки. Коментатор назвав росіян, які засудили війну

Більшість російських спортсменів цікавлять гроші, дорогі машини та гарні дівчата. До чужого горя жителі Мордора байдужі

Федір Смолов один із небагатьох росіян, які засудили війну / Фото: Колаж: Сьогодні

Відомий російський коментатор Олексій Андронов проаналізував причину мовчання російських спортсменів про війну в Україні.

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"Не всі мовчать. Смолов написав. Також це написали Василь Березуцький та Соболєв, але він потім видалив. Я так розумію, що йому наказали це зробити. Карпін спочатку викликав Смолова на забавну гру збірної з молодіжкою, а потім він раптово зі списку зник. З цього приводу вигадали дивну відмовку, що у нього ГРВІ, хоча перед цим він добре відіграв за Динамо, вийшовши на заміну. В цю причину його відсутності ніхто не повірив.

Федір Смолов / Фото: Twitter

Також висловилася наша знаменита волейболістка Катя Гамова. Біатлоністка Лариса Кукліна. Навіть Овечкін, нехай і у хитромудрій формі, але позначив свою позицію. Більшість спортсменів інфантильні, вони навіть не намагаються вмикати голову. За них із дитинства все вирішують батьки, агенти, тренери. Їх цікавлять гроші, дорогі машини, гарні дівчата. Є, звісно, і переконані прихильники політики Путіна, насамперед це Карякін та Повєткін. Росія до того ж так влаштована, що ніхто ні на чиї слова не звертає уваги".

Зрадник Карякін із вбивцею Путіним

Також російський коментатор прокоментував відсутність реакції на війну у екс-наставників Динамо. Валерія Газзаєва та Юрія Сьоміна. Фахівці працювали у Києві, але ніяк не відреагували на обстріли столиці України.

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"Я думаю, їм просто нічого сказати. Це стосується не тільки їх. Є великий пласт людей, які півтора місяці перебувають у такій розгубленості, що нічого не можуть сказати", – сказав Андронов в інтерв'ю FanDay.

Олексій Андронов / Фото: SportArena

Раніше ми повідомляли, що капітан збірної України Андрій Ярмоленко зміг назвати лише одного російського футболіста, який виступив проти війни в Україні.