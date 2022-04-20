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Можно пересчитать на пальцах одной руки. Комментатор назвал россиян, осудивших войну

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
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20 апреля, 16:02
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Большинство российских спортсменов интересуют деньги, хорошие машины и красивые девочки. К чужому горю жители Мордора равнодушны
Федор Смолов один из немногих россиян осудивших войну
Федор Смолов один из немногих россиян осудивших войну / Фото: Коллаж: Сегодня

Известный российских комментатор Алексей Андронов проанализировал причину молчания российских спортсменов о войне в Украине.

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"Не все молчат. Смолов написал. Также это написали Василий Березуцкий и Соболев, но он потом удалил. Я так понимаю, ему приказали это сделать. Карпин изначально вызвал Смолова на потешную игру сборной с молодежкой, а потом он внезапно со списка исчез.

По этому поводу придумали странную отговорку, что у него ОРВИ, хотя перед этим он хорошо отыграл за Динамо, выйдя на замену. В эту причину его отсутствия никто не поверил.

Федор Смолов
Федор Смолов / Фото: Twitter

Также высказалась наша знаменитая волейболистка Катя Гамова. Биатлонистка Лариса Куклина. Даже Овечкин, пусть и в витиеватой форме, но обозначил свою позицию.

Большинство спортсменов инфантильны, они даже не пытаются включать голову. За них с детства все решают родители, агенты, тренеры. Их интересуют деньги, хорошие машины, красивые девочки.

Есть, конечно, и убежденные сторонники политики Путина, прежде всего это Карякин и Поветкин. Россия к тому же так устроена, что никто ни на чьи слова не обратит внимания".

Предатель Карякин с убийцей Путиным
Предатель Карякин с убийцей Путиным

Также российский комментатор прокомментировал отсутствие реакции на войну у экс-наставников Динамо – Валерия Газзаева и Юрия Семина. Специалисты работали в Киеве, но никак не отреагировали на обстрелы столицы Украины.

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"Я думаю, им просто нечего сказать. Это касается не только их. Есть большой пласт людей, которые полтора месяца пребывают в таком замешательстве, что ничего не могут сказать", – сказал Андронов в интервью FanDay.

Алексей Андронов
Алексей Андронов / Фото: SportArena

Ранее мы сообщали, что капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко смог назвать лишь одного российского футболиста, выступившего против войны в Украине.

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38 - 0 - 0
5
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19 - 0 - 0
6
Эррол Спенс Эррол Спенс Эррол Спенс
27 - 0 - 0
7
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24 - 2 - 0
8
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Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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4
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