Моурінью звуть із Риму до Африки. Такого досвіду роботи у тренера ще не було

Головний тренер Роми Жозе Моурінью може залишити римський клуб заради національної збірної.
Про переговори з португальським наставником повідомив президент Федерації футболу Нігерії Амаджу Піннік.
Читайте також: Як безпритульний. Мільйонер Моурінью вечеряв, сидячи на вулиці
Далі по темі
"Особлива увага при виборі нового тренера приділяється дисципліні. Ми також дивимося, наскільки він голодний, щоб вигравати трофеї. Тому що голод замінює дуже багато, і якщо він хоче перемогти, то прищеплюватиме дисципліну. Ми спілкувалися з Моурінью. І міністр спорту також розмовляв з Моурінью", – цитує Пінніка Eurosport.
Читайте також: Моурінью побоявся відмовити Конору: довелося пити віскі
Нагадаємо, що Жозе Моурінью ще ніколи у своїй кар'єрі не тренував національної збірної. Цього літа він підписав контракт з Ромою, переїхавши до Італії з Англії, де тренував Тоттенгем.