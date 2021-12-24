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Моуринью зовут из Рима в Африку. Такого опыта работы у тренера еще не было

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор Спорт Сегодня
24 декабря, 19:46
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Федерация футбола Нигерии ведет переговоры с Жозе Моуринью. Им нужен тренер, который особое внимание уделяет дисциплине
Моуринью может задуматься о предложении из Нигерии
Моуринью может задуматься о предложении из Нигерии / Фото: REUTERS

Главный тренер Ромы Жозе Моуринью может покинуть римский клуб ради национальной сборной.

О переговорах с португальским наставником сообщил президент Федерации футбола Нигерии Амаджу Пинник.

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"Особое внимание при выборе нового тренера уделяется дисциплине. Мы также смотрим, насколько он голоден, чтобы выигрывать трофеи. Потому что голод заменяет очень многое, и если он хочет победить, то будет прививать дисциплину. Мы общались с Моуринью. И министр спорта также разговаривал с Моуринью", – цитирует Пинника Eurosport.

Жозе Моуринью на пресс-конференции в Риме
Жозе Моуринью на пресс-конференции в Риме / Фото: Официальный сайт ФК "Рома" Италия

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Напомним, что Жозе Моуринью еще никогда в своей карьере не тренировал национальную сборную. Этим летом он подписал контракт с Ромой, переехав в Италию из Англии, где он тренировал Тоттенхэм.

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