Моурінью влаштували м'ясорубку в Ліверпулі. Такого в Англії не було з 1961 року

У матчі 1/8 фіналу Кубку Англії "Евертон" і "Тоттенхем" влаштували справжню м'ясорубку. Для виявлення переможця командам не вистачило основного часу.
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Зустріч пройшла в Ліверпулі на стадіоні "Гудісон Парк" і завершилася перемогою господарів над командою Жозе Моурінью в додатковий час – 5:4.
Головним героєм поєдинку став півзахисник "Евертона" Гільфі Сігурдссон. На рахунку 31-річного ісландця гол і три результативні передачі.
"Евертон" – "Тоттенгем" – 5:4
Голи: Санчес, 3 (0:1); Калверт-Льюїн, 36 (1:1); Рішарлісон, 38 (2:1); Сігурдссон, 43 (3:1, пен.); Ламела, 45+3 (3:2); Санчес, 57 (3:3). Рішарлісон, 68 (4:3); Кейн, 83 (4:4); Бернард, 97 (5:4).
Everton 5 – 4 Tottenham Hotspur- Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 10, 2021
3 Sánchez
36 Calvert-Lewin
38 Richarlison
43 Sigurdsson (P)
45 + 3 Lamela
57 Sánchez
68 Richarlison
83 Kane
97 Bernard
Wow. pic.twitter.com/4vE45L0pS9
Ця гра стала найрезультативнішою в турнірі з 1961 року між двома командами вищого дивізіону Англії. Тоді "Шеффілд Венсдей" обіграв "Манчестер Юнайтед" з рахунком 7:2.
Раніше ми писали, що "Манчестер Сіті" вийшов у чвертьфінал Кубку Англії і вписав своє ім'я в історію англійського футболу. Команда виграла 15 матчів поспіль. Такого в Англії не досягав ніхто.
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