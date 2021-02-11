Моурінью влаштували м'ясорубку в Ліверпулі. Такого в Англії не було з 1961 року

У матчі 1/8 фіналу Кубку Англії "Евертон" і "Тоттенхем" влаштували справжню м'ясорубку. Для виявлення переможця командам не вистачило основного часу.

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Зустріч пройшла в Ліверпулі на стадіоні "Гудісон Парк" і завершилася перемогою господарів над командою Жозе Моурінью в додатковий час – 5:4.

Головним героєм поєдинку став півзахисник "Евертона" Гільфі Сігурдссон. На рахунку 31-річного ісландця гол і три результативні передачі.

"Евертон" – "Тоттенгем" – 5:4

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Голи: Санчес, 3 (0:1); Калверт-Льюїн, 36 (1:1); Рішарлісон, 38 (2:1); Сігурдссон, 43 (3:1, пен.); Ламела, 45+3 (3:2); Санчес, 57 (3:3). Рішарлісон, 68 (4:3); Кейн, 83 (4:4); Бернард, 97 (5:4).

Everton 5 – 4 Tottenham Hotspur



3 Sánchez

36 Calvert-Lewin

38 Richarlison

43 Sigurdsson (P)

45 + 3 Lamela

57 Sánchez

68 Richarlison

83 Kane

97 Bernard



Wow. pic.twitter.com/4vE45L0pS9 - Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 10, 2021

Ця гра стала найрезультативнішою в турнірі з 1961 року між двома командами вищого дивізіону Англії. Тоді "Шеффілд Венсдей" обіграв "Манчестер Юнайтед" з рахунком 7:2.

Раніше ми писали, що "Манчестер Сіті" вийшов у чвертьфінал Кубку Англії і вписав своє ім'я в історію англійського футболу. Команда виграла 15 матчів поспіль. Такого в Англії не досягав ніхто.

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