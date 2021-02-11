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Моуринью устроили мясорубку в Ливерпуле. Такого в Англии не было с 1961 года

11 февраля, 08:15

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

"Эвертон" обыграл "Тоттенхэм" в Кубке Англии

В матче 1/8 финала Кубка Англии "Эвертон" и "Тоттенхэм" устроили настоящую мясорубку. Для выявления победителя командам не хватило основного времени.

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Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе "Гудисон Парк" и завершилась победой хозяев над командой Жозе Моуринью в дополнительное время – 5:4.

Главным героем поединка стал полузащитник "Эвертона" Гильфи Сигурдссон. На счету 31-летнего исландца гол и три результативные передачи.

"Эвертон" – "Тоттенхэм" – 5:4

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Голы: Санчес, 3 (0:1); Калверт-Льюин, 36 (1:1); Ришарлисон, 38 (2:1); Сигурдссон, 43 (3:1, пен.); Ламела, 45+3 (3:2); Санчес, 57 (3:3). Ришарлисон, 68 (4:3); Кейн, 83 (4:4); Бернард, 97 (5:4).

Эта игра стала самой результативной в турнире с 1961 года между двумя командами высшего дивизиона Англии. Тогда "Шеффилд Уэнсдей" обыграл "Манчестер Юнайтед" со счетом 7:2.

Ранее мы писали, что "Манчестер Сити" вышел в четвертьфинал Кубка Англии и вписал свое имя в историю английского футбола. Команда выиграла 15 матчей подряд. Такого в Англии не добивался никто.

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Тоттенхэм Кубок Англии Эвертон
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