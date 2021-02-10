Зінченко з лави запасних дивився, як "МанСіті" увійшов в історію

"Манчестер Сіті" вийшов в чвертьфінал Кубка Англії і вписав своє ім'я в історію англійського футболу. Команда виграла 15 матчів поспіль.

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В 1/8 фіналу "МанСіті" без зусиль обіграв "Суонсі" – 3:1. Наш Олександр Зінченко провів поєдинок на лаві запасних. Ця перемога "городян" 15-та в усіх змаганнях. Такого в англійському футболі не досягав ніхто.

"У наш час нелегко виграти 15 матчів поспіль. Ми пишаємося і задоволені тим, що зуміли побити цей давній рекорд. Рекорди для цього й є",- сказав після матчу наставник "МанСіті" Хосеп Гвардіола.

До речі, ця перемога стала 200-ю для іспанського тренера на посаді англійської команди. Під його керівництвом клуб провів 268 матчів.

Гвардіола очолив "Манчестер Сіті" влітку 2016 року і вже виграв із командою вісім трофеїв.

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