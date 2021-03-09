Моурінью і Фергюсон так не зуміли: тренер "Челсі" встановив небувалий рекорд

Команда німецького тренера жодного разу не пропустила на своєму полі в п'яти матчах

Вчора ввечері двома матчами завершився 28-й тур англійської Прем'єр-ліги. З однаковим рахунком 2:0 "Челсі" вдома обіграв "Евертон", а "Вест Хем" без Андрія Ярмоленка – "Лідс". Дві лондонські команди займають четверте і п'яте місце, при цьому "сині" випереджають "молотобійців" на два очки.

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До речі, тренер "Челсі" вчився грати в футбол по революційним матчів "Динамо".

У понеділок наставнику "Челсі" Томасу Тухелю підкорилося незвичайне досягнення: вперше команда тренера-дебютанта чемпіонату Англії в п'яти домашніх матчах не пропустила жодного гола!

У дуелі з "Евертоном" хлопці німецького фахівця забили по м'ячу в кожному з таймів. Головним героєм став молодий співвітчизник тренера Кай Хаверц. На 31-й хвилині після його удару захисник гостей Бен Годфрі відправив м'яч у свої ворота. А на 65-й хвилині колишній гравець "Байєра" заробив пенальті, яке реалізував Жоржиньйо. В кінці зустрічі міг відзначитися і Тімо Вернер, але не зумів переграти воротаря збірної Англії Джордана Пікфорда.

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Раніше "Челсі" в першому матчі Тухеля встановив рекорд за передачами, але не зміг обіграти "Вулвергемптон".

Дивіться, як "Челсі" обіграв "Атлетіко" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів:

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