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Моурінью громить Зорю в Запоріжжі – відео голів

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
30 вересня, 21:35
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Луганська Зоря програла з розгромним рахунком італійській Ромі у другому турі групового етапу Ліги конференцій. Новий турнір УЄФА поки не під силу українцям
Зоря програла Ромі
Зоря програла Ромі / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

Підопічні Жозе Моурінью їхали в Україну в ролі фаворита і підтвердили свою силу вже на полі. Ми вели онлайн матчу Зоря – Рома.

Гості відкрили рахунок вже на сьомій хвилині, коли відзначився Стефан Ель-Шаараві. А після перерви протягом двох хвилин Кріс Смоллінг і Теммі Абрахам довели рахунок до розгромного 3:0.

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Зоря – Рома – 0:3
Голи: Ель-Шаараві (7), Смоллінг (66), Абрахам (68)

Протягом всього матчу Зорі доводилося оборонятися, лише в кінцівці зустрічі луганчанам вдалося трохи вирівняти статистику володіння м'ячем. Але на той момент доля зустрічі вже була вирішена.

Зоря зазнала другої поразки поспіль в Лізі конференцій і залишається на останньому місці в турнірній таблиці групи C. Рома зі стовідсотковим результатом очолює квартет.

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Відео голів матчу Зоря – Рома

Гол Ель-Шаараві

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Гол Смоллінга

Гол Абрахама

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