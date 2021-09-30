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Моуринью громит Зарю в Запорожье – видео голов

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
30 сентября, 21:35
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Луганская Заря проиграла с разгромным счетом итальянской Роме во втором туре группового этапа Лиги конференций. Новый турнир УЕФА пока не под силу украинцам
Заря проиграла Роме
Заря проиграла Роме / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

Подопечные Жозе Моуринью ехали в Украину в роли фаворита и подтвердили свою силу уже на поле. Мы вели онлайн матча Заря – Рома.

Гости открыли счет уже на седьмой минуте, когда отличился Стефан Эль-Шаарави. А после перерыва в течение двух минут Крис Смоллинг и Тэмми Абрахам довели счет до разгромного 3:0.

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Заря – Рома – 0:3
Голы: Эль-Шаарави (7), Смоллинг (66), Абрахам (68)

На протяжении всего матча Заре приходилось обороняться, лишь в концовке встречи луганчанам удалось немного выровнять статистику владения мячом. Но на тот момент судьба встречи уже была решена.

Заря потерпела второе поражение подряд в Лиге конференций и остается на последнем месте в турнирной таблице группы C. Рома со стопроцентным результатом возглавляет квартет.

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Видео голов матча Заря – Рома

Гол Эль-Шаарави

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Гол Смоллинга

Гол Абрахама

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