Заря – Рома: онлайн-трансляция матча Лиги конференций

Во втором туре Лиги конференций луганская Заря принимает в Запорожье команду Жозе Моуринью – итальянскую Рому: следите за поединком в онлайн-режиме

В четверг, 30 сентября, в Запорожье на "Славутич-Арене" проходит матч второго тура группового раунда Лиги конференций. Заря Виктора Скрипника принимает Рому, возглавляемую Жозе Моуринью. Начало поединка – в 19:45. Вашему вниманию – онлайн-трансляция противостояния.

Реклама

Напомним, в первом туре Лиги конференций Заря проиграла в Норвегии клубу Буде-Глимт 1:3, тогда как Рома на своем поле разгромила софийский ЦСКА 5:1.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

ЗАРЯ: Мацапура – Фаворов, Цвек, Имереков, Хомченовский – Назарина – Кочергин, Громов, Булеца, Кабаев – Аллахьяр

РОМА: Патрисиу – Карсдорп, Кумбулла, Смоллинг, Калафьори – Диавара, Верету – Перес, Пеллегрини, Эль-Шаарави – Шомуродов

СРАВНЕНИЕ СОСТАВОВ

По оценкам Transfermarkt, состав Ромы в 22 раза дороже кадровой обоймы Зари – 411 млн евро против 18,6 млн евро.

ФАКТЫ О СОПЕРНИКАХ

Заря и Рома ранее не встречались.

Тренер Ромы Жозе Моуриньо дважды пересекался с луганчанами, возглавляя МЮ. Под его руководством манкунианцы обыграли коллектив Юрия Вернидуба – 2:0 в Одессе и 1:0 в Манчестере.

У Ромы равная статистика с украинскими командами: 12 матчей, 6 побед, 6 поражений.

Игрок римлян Генрих Мхитарян забил четыре гола в ворота Зари во время выступлений за Шахтер и МЮ.

Генрих Мхитарян / Фото: Getty Images

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Аналитики букмекерских контор большим фаворитом матча называют Рому. На ее победу установлен коэффициент 1.41, на ничью – 5.10, на победу Зари – 7.50. Исходя из этих котировок, вероятность исходов следующая:

выигрыш Зари – 13%

ничья – 19%

выигрыш Ромы – 68%

наиболее вероятный счет – 0:2

ЗАРЯ – РОМА: ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямой трансляции матч Лиги конференций Заря – Рома в четверг, 30 сентября, начиная с 19:45, покажет сервис Megogo.