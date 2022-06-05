Москальські виродки! Голос збірної України у нестямі від обстрілу Києва

Відомий коментатор Віктор Вацко лаконічно прокоментував приліт ракет до столиці України

Віктор Вацко у гніві через обстріл Києва

Війна проти фашистів триває вже понад три місяці. Армія РФ масово обстрілює наші міста, вбиваючи мирне населення.

Сьогодні ж окупанти атакували Київ. У Дарницький та Дніпровський райони міста прилетіло п'ять ракет. На цей теракт відреагував відомий коментатор Віктор Вацко, котрий часто працює на іграх збірної України.

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"Ненавиджу, москальські виродки" , – написав журналіст на своїй сторінці у Instagram.

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За словами голови правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишин, для них це в принципі вже "звичайна ситуація", оскільки окупанти щодня б'ють залізничною інфраструктурою:

"Ми мали одного пораненого – надали йому першу допомогу і зайнялися ліквідацією наслідків удару. Ми не планували виходити з будь-якими публічними заявами, бо не було жодних затримок пасажирських поїздів, пов'язаних із цим ударом. І для нас це звична робота: вони б'ють , ми ремонтуємось і їдемо далі".

Відомо, що Росія випустила по столиці України п'ять ракет із акваторії Каспійського моря. Одна була збита, а чотири потрапили до Дарницького вагоноремонтного заводу. Жертв немає.